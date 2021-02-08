牛津新冠疫苗功效存疑 南非宣布暫停施打
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-08 06:31:50
新冠肺炎出現多種變異病毒，其中以英國、南非、巴西等地的變種最讓醫學界擔憂，外界對疫苗是否足以應付變種病毒一事，也感到有所疑慮。有外媒近日報導稱，英國牛津大學與阿斯特捷利康合作研發的疫苗(也稱牛津疫苗)，對南非變種病毒引發的輕症效果有限，南非官方已於當地時間7日宣布暫停施打。
綜合外媒報導，英國《金融時報》6日引述牛津大學與南非金山大學對2026名受試者的測試結果顯示，雖然沒有人因此入院或死亡，但牛津疫苗對南非變種病毒的效用有限。南非衞生部長穆凱茲(Zweli Mkhize)於當地時間7日宣布，當地將停止接種上述疫苗，直到科學家的專業建議出爐為止。在這之前，南非已於上週拿到由印度血清研究所生產的100萬劑牛津疫苗，原打算讓醫護人員優先施打。儘管牛津疫苗在南非的接種喊卡，但穆凱茲5日曾透露，南非將接收900萬劑由美國藥廠嬌生(Johnson & Johnson)研發的疫苗，以及2000萬劑輝瑞(Pfizer)疫苗，在暫停施打牛津疫苗的這段時間，其他疫苗的接種將不會停止。
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