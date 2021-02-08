成功「拆炸彈」！鄭文燦近3個月網路聲量3度爆衝
新頭殼newtalk
2021-02-08 07:36:11
衛福部桃園醫院日前爆發武漢肺炎群聚感染，累計20人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，部桃清空計畫安排全院員工採檢，全員都是陰性；針對環境採檢，共驗了585支檢體，也都是陰性，桃園醫院群聚危機已經解除。桃園市長鄭文燦也親自前往中央流行疫情指揮中心對指揮中心以及地方團隊表達感謝之意。而根據輿情網站《網路溫度計》網路聲量統計顯示，鄭文燦這1個月以來聲量爆衝的時間點多達3次，都和桃園醫院內感染及防疫有關。
《網路溫度計》在去年11月9日至今年2月6日之間，對全台各地方首長的網路聲量進行統計，台北市長柯文哲名列第1，而桃園市長鄭文燦則位列第4。在網路好感度的部分，鄭文燦的網路聲量中，正面聲量占21%，負面聲量占23%，中立則佔67%。從《網路溫度計》製作的趨勢圖中可見，鄭文燦在最近90天內的網路聲量，在1月13日時來到最高點，當時正逢桃園醫院傳出爆發院內感染，鄭文燦親上火線主持防疫工作，並公布相關疫調資訊，地方防疫團隊及市府各局處人員幾乎都是全體總動員。之後，桃園醫院疫情持續延燒，到了1月21日、22日，傳出有部分縣市發布「避桃令」，當時鄭文燦出面呼籲大家冷靜團結，並給予醫護支持，而他的網路聲量，也在1月21日達到第2個高峰。第3個高峰則出現在1月31日。而在前一日，除了桃園醫院群聚感染再添4確診，並出現首例死亡案，感染更擴及到另一間醫院，使民眾人心惶惶，而鄭文燦也隨即澄清：「媒體報導有第二家桃醫，目前沒有到達這樣程度！」他並指出，陪病染疫者足跡公布與否中央決定。針對桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心啟動部桃專案、清零計畫，指揮中心評估「該院內部持續感染之風險解除」。桃園市長鄭文燦7日在記者會上感謝中央、地方防疫團隊的努力，把可能的疫情控制在最小範圍內。鄭文燦說，桃園站在防疫第一線，從機場、醫院到社區，的確承擔最大風險責任，但桃園也「因為守住國門，等於守住台灣」，他希望大家經過部桃事件後，給予醫護人員最大的支持、鼓勵。新聞來源為Newtalk 新頭殼