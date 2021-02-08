畫面曝光！印度冰川崩裂釀暴洪 12人困隧道奇蹟生還
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-08 07:07:34｜2021-02-08 07:20:29
印度北阿坎德邦（Uttarakhand），因喜瑪拉雅山的冰川斷裂、沖毀堤壩引發洪水，造成至少200人下落不明，搜救行動持續進行中，恐釀不少傷亡，但也有好消息傳出。有12名因暴洪而受困在隧道裡的工人，在救難人員的協助下奇蹟生還，人被拉出來的瞬間，現場爆出一陣歡呼，彷彿為救難行動注入一股希望之光。
綜合外媒報導，位於印度北阿坎德邦（Uttarakhand）傑莫利縣 （Chamoli）的喬斯希馬特城鎮（Joshimath），當地時間7日驚傳有冰川崩裂，結果導致阿勒格嫩達河 （Alakananda）和道里根加河 （Dhauliganga River）潰堤，大量冰雪、岩石、砂土就這麼伴隨著水流撲向鄰近的塔波凡（Tapovan）水力發電廠並撞破大壩，隨即又沖往河道旁村落。由於事發突然，許多工人或居民根本來不及逃生，就這麼被大水沖走。隨著救援行動展開，不少遺體已陸續被發現，當局憂心，恐有100至150人因此死亡；但救難過程也有好消息，有12名受困在發電廠隧道內的工人順利生還。從現場畫面中可以看見，救難人員一邊集氣、施力，一邊用繩索從狹窄的隧道洞口中，緩緩拉出受困在裡頭工人，當受困者重見天日時，現場爆出一陣歡呼；在眾人齊心努力下，受困者一個接一個被救出，並送往醫院進行治療。北阿坎德邦警察局長庫默爾（Ashok Kumar）表示，除了救援行動以外，也已疏散其他水壩的人員，並撤離河道沿岸居民，避免進一步的危險發生。