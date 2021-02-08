NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

畫面曝光！印度冰川崩裂釀暴洪　12人困隧道奇蹟生還

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-08 07:07:34｜2021-02-08 07:20:29

▲印度北阿坎德邦7日驚傳有冰川崩裂，釀成猛烈洪水，不少在鄰近地區工作的工人或居民被沖走。圖為當地救難隊搜救過程。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度北阿坎德邦7日驚傳有冰川崩裂，釀成猛烈洪水，不少在鄰近地區工作的工人或居民被沖走。圖為當地救難隊搜救過程。（圖／美聯社／達志影像）
印度北阿坎德邦（Uttarakhand），因喜瑪拉雅山的冰川斷裂、沖毀堤壩引發洪水，造成至少200人下落不明，搜救行動持續進行中，恐釀不少傷亡，但也有好消息傳出。有12名因暴洪而受困在隧道裡的工人，在救難人員的協助下奇蹟生還，人被拉出來的瞬間，現場爆出一陣歡呼，彷彿為救難行動注入一股希望之光。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，位於印度北阿坎德邦（Uttarakhand）傑莫利縣 （Chamoli）的喬斯希馬特城鎮（Joshimath），當地時間7日驚傳有冰川崩裂，結果導致阿勒格嫩達河 （Alakananda）和道里根加河 （Dhauliganga River）潰堤，大量冰雪、岩石、砂土就這麼伴隨著水流撲向鄰近的塔波凡（Tapovan）水力發電廠並撞破大壩，隨即又沖往河道旁村落。
由於事發突然，許多工人或居民根本來不及逃生，就這麼被大水沖走。隨著救援行動展開，不少遺體已陸續被發現，當局憂心，恐有100至150人因此死亡；但救難過程也有好消息，有12名受困在發電廠隧道內的工人順利生還。
從現場畫面中可以看見，救難人員一邊集氣、施力，一邊用繩索從狹窄的隧道洞口中，緩緩拉出受困在裡頭工人，當受困者重見天日時，現場爆出一陣歡呼；在眾人齊心努力下，受困者一個接一個被救出，並送往醫院進行治療。
北阿坎德邦警察局長庫默爾（Ashok Kumar）表示，除了救援行動以外，也已疏散其他水壩的人員，並撤離河道沿岸居民，避免進一步的危險發生。
 
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
83.43%16.57%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
48.05%51.95%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
52.08%47.92%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀