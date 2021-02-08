婆婆比親媽好！她列「16點」嘆：我不及格　網一看全羨慕

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少婆媳不合的例子吧！事實上，女生出嫁後，除了得適應男方家庭外，恐怕還會面臨婆媳相處問題。不過，近日卻有網友透露，婆婆對她超有愛，甚至比自己的親生媽媽還好，她並列出「16點」狂讚婆婆，更感嘆自己「非常不及格」，讓許多網友看後全都超羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》表示，她婆婆今年58歲，對她超級好，刷新她對這個世界的絕望，及從小就沒有母愛的絕望，她並列出16點大讚婆婆，包括：幫她帶便當、切水果給她吃、整理房間和衣櫃，甚至幫忙繳水費、電費、瓦斯費、管理費與網路費等。

不僅如此，婆婆知道她很懶，不喜歡曬衣服，就買了一台洗烘衣機給她，還會幫她洗衣服、摺衣服、洗床單、換床單，「我的婆婆在元宵節都會等我下班回家煮湯圓給我跟老公吃，在她休假我上班的時候，會買早餐給我吃，或者她自己做吐司夾蛋夾肉鬆再泡一杯印度拉茶給我，在我剖腹產住院的時候，問我喜歡吃什麼用給我吃，每天煮鱸魚湯帶來醫院給我，退麻醉的時候，婆婆還餵我一口一口吃，在我懷孕到生產的時候，叫我什麼都不要做，休息就好。」

▲有女網友透露，婆婆比自己的親媽還好，她並列出「16點」狂讚婆婆，更感嘆自己「非常不及格」，讓許多網友看後全都超羨慕。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

原PO接著更透露，她婆婆知道她喜歡吃草莓，只要去菜市場，回來看冰箱都會有，且幾乎每天煮飯時都會問她想吃什麼，她喜歡吃火鍋，婆婆就去菜市場買肉、買菜，甚至在她冬天上班很冷的時候，還會拿厚外套跟羊毛衣給她，告訴她穿這個比較保暖。且每次只要她跟老公吵架、起爭執，婆婆都會先叫老公閉嘴。

文末，原PO感性地說，「以傳統的社會裡，我是一個非常不及格的媳婦，但謝謝我婆婆，給我很多媽媽的愛，我的婆婆，比我的親媽媽，還要好！公公也是神級的天使，如果，我是總統一定給我婆婆頒發一個『偉大婆婆獎』」。

對此，網友紛紛留言「你絕對是上輩子有做好事燒好香，怎麼這麼好運！」「除了羨慕，還是羨慕」、「這種婆婆真的是絕世珍品了啦！好羨慕」、「你是世界上最幸運也是最幸福的人，珍惜當下」、「好的婆婆遇到感恩的媳婦，做死也甘願！有些婆婆不動三寶，還要嫌棄做得要死的媳婦。」「別的婆婆都是最好的。真的羨慕呢！傳統的婆婆都會覺得媳婦就是台傭」、「別人的婆婆總是不會讓人失望啊...」（編輯：許苡晴）