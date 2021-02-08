東北季風稍增強！桃園以北轉涼 西半部濃霧、強風來襲
編輯林莞茜/綜合報導
2021-02-08 08:03:21｜2021-02-08 08:05:12
中央氣象局表示，今（8）日開始，東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴、日夜溫差大。另氣象局也針對西半部地區發布濃霧特報，局部地區能見度不足200公尺。
中央氣象局表示，今日東北季風稍增強，明日受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖地區雲量偏多；中南部地區變化不大，依舊屬於日夜溫差大的天氣。氣象局今日上午針對西半部發布濃霧特報，目前雲林、嘉義、苗栗、彰化及台南有濃霧發生，能見度不足200公尺。同時因東北風增強，台南以北、東南部含綠島及蘭嶼、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，到了下午，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖會增至9到10級強陣風，提醒船隻作業請特別注意。距離農曆春節還有2日，氣象局提醒，週三開始白天鋒面接近，天氣轉趨不穩定，北部東半部地區為有短暫雨的天氣，中南部地區則以多雲為主，不過降雨機率會略提升，而最明顯降雨時間落在週三晚間至週四白天，鋒面帶來不穩定的天氣型態，將可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，海面也有較大的風浪，金門及馬祖也要特別注意低雲和霧的發生，在交通上須特別留意。