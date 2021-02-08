國家級警報聲超崩潰！狂播「刺耳音頻」原因曝光：很難聽
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 08:05:33
7日凌晨1點36分宜蘭外海發生中型有感地震，芮氏規模達6.1，深夜地震前後，國家警報依地區連響1、20次，不少人都在睡夢中被驚醒。不過，國家級警報為何在遇到災害時，要使用這種令人不舒服的「刺耳音頻」？其背後原因曝光。
7日地震發生在凌晨1點36分許，震央位置在宜蘭縣政府東方85.1公里 ，位於台灣東部海域，芮氏規模達6.1，許多網友深夜不是先被搖醒，而是先被國家級警報音嚇醒，紛紛狂刷留言「有夠傻眼，我是被警報吵醒的」、「這聲音真的很難聽」、「警報到底是怎樣啊，怎麼響了11次」、「我的警報響了14次是怎樣啦，吵死人」、「不是被地震嚇醒，是被國家警報嚇到快閃尿，好大聲」。而根據國家通訊傳播委員會（NCC）所制定《第三代行動通信終端設備技術規範》指出，告警聲響信號應具特殊音頻及間隔，且不可由使用者自行設定或修改為其他形式，特殊音頻具混音功能者，應同時以基頻853Hz及960Hz混音產生聲響；具單音功能者，應以960Hz單音產生聲響；特殊間隔告警聲響信號為2段聲響，每段間隔0.5秒，每段聲響為1次2秒聲響加2次1秒聲響，每次間隔0.5秒，而告警聲響信號僅限使用於災防告警細胞廣播訊息功能。事實上，告警聲響信號音頻是由美國聯邦通信委員會（FCC）於1960年所制定，因為基頻853Hz及960Hz，在人類的聽覺範圍內不會重疊，兩個音結合在一起，感受才會如此刺耳，同時能達到警示效果。（編輯：賴詠璿）