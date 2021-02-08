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世衞專家稱找到疫情「重要線索」　預計離開中國前公布

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-08 08:07:17

▲調查新冠病毒源頭的世界衛生組織（WHO）專家小組已抵達中國多日，並於1月31日參訪中國武漢市的華南海鮮市場，也就是一年多前最早出現群聚感染的地方之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲調查新冠病毒源頭的世界衛生組織（WHO）專家小組已抵達中國多日，並於1月31日參訪了中國武漢市的華南海鮮市場，也就是一年多前最早出現群聚感染的地方之一。（圖／美聯社／達志影像）
世界衞生組織的國際專家組，目前人正在中國追查新冠病毒源頭，也已到訪過被認為是疫情起始點的華南海鮮市場。有小組成員向外媒透露，專家在當地找到有關疫情的重要線索，預計於10日離開中國前公布。
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根據《彭博社》報導，英國籍的疾病生態學家達札克（Peter Daszak）也參與了世衛這次的中國之行，近日他在受訪時表示，世衛專家小組在尋找武漢華南海鮮市場與疫情爆發之間的關聯時，找到了「重要線索」，並藉由與當地專家合作、參觀主要熱點地區和研究中心，得到一些關於問題如何產生的資訊。
由於科學界和醫學界尚無法解釋，病毒是如何透過蝙蝠傳給人類，因而出現病毒可能源自武漢病毒實驗室的說法，但達札克和許多科學家都予以駁斥；除了武漢病毒實驗室，專家組也到訪了湖北省中西醫結合醫院、武漢市金銀潭醫院、白沙洲市場，以及與部分首批病例有關聯的武漢華南海鮮批發市場。
達札克認為，華南海鮮市場的考察工作相當有用，雖然海鮮市場在出現案例不久後就關閉並被清理，但還是有部分設備、餐具、用具沒有被完全清除，也留下了事發證據。
專家小組預計在10日離開中國前，公布此行的主要發現，也希望藉由這次的溯源之旅，讓各國對如何抗疫更有概念，在等待疫苗持續研發和生產的同時，舒緩全球的經濟崩潰以及死亡率。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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