香港男友盼同居試婚！她列3原因猶豫：該去？　網全勸退

男女交往一段時間後，若是彼此契合且穩定發展，便會開始論及婚嫁。然而，近日有女網友就透露，她男友是香港人，兩人交往3年多，日前男友向她提出「先同居試婚」的要求，希望她可以辭職到香港，但她礙於「3原因」猶豫了，便發文詢問網友「如果是你們，會為了另一半過去嗎？」結果眾網友幾乎都勸退。

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原PO在臉書《靠北男友2.0》中表示，她男友是香港人，疫情後已經快1年沒見了，感情還算有維持，「我是初戀但也才交往3年多，他說希望我可以辭職去香港，先同居試婚，然後結婚。我們經濟各自獨立平常也AA，但對我來說在台灣薪水大概7萬，我怕我過去人離鄉賤找不到工作，他說如果我沒工作他可以負擔一點，但就是飲食的花費，其它我不太肯定」。

原PO並列出讓她猶豫的「3個原因」，其一是隱瞞，「我完全不會管他跟誰出去，只要有報備就算跟女同事單獨吃飯我都信任，有一天他說跟以前大學同學出去潛水，有男有女大概6、7個，結果被我發現有一個是我很討厭的男生，是大學同學沒錯，但他品性不好，實際上有男有女沒錯，他說他故意不告訴我是知道我討厭那個男生，他們工作上又有往來，我很訝異，因為是第一次他這樣刻意隱瞞。」

▲有女網友透露，男友提出「先同居試婚」的要求，希望她辭職到香港，但她礙於「3原因」猶豫了，對此，其他網友則紛紛勸退。（圖／翻攝自臉書《靠北男友2.0》）

其二是對錢很敏感，「我知道他對錢很精明，我們彼此經濟能力都還可以，送對方禮物也算大方，有一次是疫情前，我有請他代買東西，把錢給他那次，是跟他還有我的女主管吃飯，後來我男友先走，過了5分鐘他打來說：啊我忘記還有什麼的錢1000塊，我說：剛剛有給你呀！（是有給，他算錯）但我女主管很訝異，她覺得今天我請他買東西給錢天經地義，但是這1000塊有急著要馬上打電話來要嗎？你們很少見面嗎？女主管一直叫我想清楚他平常會不會愛計較，我是覺得男朋友有在記帳所以算很清楚，你們認為呢？」

其三則是他覺得原PO去香港不是犧牲，「我覺得我去香港生活就是犧牲了自己的人脈跟工作，他說我不能這樣想，應該是為了彼此的未來一起，不能說單方面犧牲，我沒有要他對我心存感激，但就是犧牲啊！」

不過，原PO坦言，男友也有一些優點，她覺得這些優點一般男生未必能做到，包括：不太說別人壞話，職場討厭的人也不會，且很主動約她爸媽吃飯，就算只是來台出差幾天，也會天天到她家，主動陪她的家人，此外，從不會對她惡言相向，「有一次他害我受傷，我罵他罵得可難聽了，那次失控我還問候他媽，結果他只是事後說我不該那樣罵人」。由於她時在猶豫不決，便發文詢問網友「如果是你們，會為了另一半過去嗎？」

▲有女網友透露，男友提出「先同居試婚」的要求，希望她辭職到香港，但她礙於「3原因」猶豫了，對此，其他網友則紛紛勸退。（圖／翻攝自臉書《靠北男友2.0》）

問題一出，網友答案幾乎一面倒，紛紛回應「光是前面2點就覺得不值得」、「是我不會過去，除非妳能在香港找到工作，不然男人是靠不住的」、「他的優點非常普通！然後適不適合走一輩子不是用試婚同居來決定。」「千萬不要傻下去。怎麼不他來台灣，從0開始呢？」「妳過去是試婚，然後放棄這邊的所有一切過去？如果最後萬一沒在一起，妳做的這些犧牲還有辦法回的去嗎，是男人且真心的愛妳想跟妳走到最後，就不會也不應該讓自己心愛的女人獨自背負這些」。

另還有人直言「女生千萬不能為愛犧牲太多，忠於自己的心，去香港對你來說是新開始，但一切都是未知，你去了要放棄自由、家人，好好想想這男人是不是你希望一輩子在一起的人？」「三思吧妳，去了人生地不熟，沒工作，全都要重新來過」。（編輯：許苡晴）