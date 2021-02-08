利潤驚人！陸媒爆中國市面桶裝水 至少3成造假
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-08 09:17:12
桶裝水健康與否一直是中國市場受到關注的話題。近日又有中媒引述業內人士爆料，市面上流通的桶裝水有近1/3是「假水」，不是私自灌裝自來水或地下水，就是將自己生產的水灌進大品牌包裝裡魚目混珠，一桶利潤平均可達人民幣10元（折合台幣約43元），比成本價還爆增了4倍。
根據中媒《北京青年報》7日報導，由於中國「假水」問題嚴重，記者便以採買為由，實地走訪鄭州一處假水製造地點，發現裡面設備簡陋，堆滿污穢的水桶清潔裝置、水箱、水桶等，地上還有灌水用的水管，老闆一邊叼著菸一邊把水裝桶，隨後就以「山泉水」的名義流入附近的公司、超市等地；而就在距離黑心水場不到百尺的距離，一家超市裡就擺滿了名為「純之源」的桶裝水，包裝上任何廠商的電話或地址信息，只有一個手機號碼。從黑心水廠的生產手法來看，假水的來源大致可分為2種，一種是直接將自來水、地下水私自灌裝銷售，沒有經過嚴格的過濾和消毒；另一種是購買大品牌的QS（企業生產許可）認證、標籤、桶子等，然後直接將自己生產的水灌裝進去後販賣，不只衛生沒保障，連保存期限也毫無品質可言，但老闆卻認為：「我們在農村老家時候，不都是直接喝地下水嗎？地下水存在了千萬年，不照樣喝嗎？老家用水缸盛水，缸底都發綠了，不還是照樣喝嗎？」報導並指出，鄭州有不少人都喝過假冒「康師傅」品牌的桶裝水，有公司負責人向媒體透露，曾讓員工喝了約半年的「康師傅」，但後來發現桶子裡面的水呈綠色，桶內上的出水軟管還沾有不明黏液，就連他們煮水喝的水壺也充滿一股餿水味；而康師傅則回應道，並沒有出過任何桶裝水產品，故市面上所有的康師傅桶裝水都是假的。不只水有問題，桶子也有問題，目前中國市面上的水桶主要有兩種材質：PC材質的水桶透明光滑，桶體呈淡藍色，市場價格每個在40元人民幣左右；而不合格的水桶則是PET材質的，與PC材質相比，透明度差、做工粗糙，在高溫下容易產生致癌物，市場價格每個約在人民幣10元。記者發現，當地存在大量的PET水桶，有業內人士表示，正規的水桶底部會標明生產日期與材質等信息，一般來說使用壽命在2-3年左右，但市面上不少水桶已經使用了近6年，有些更是連出廠日都沒標。報導最後也提到，桶裝水造假在中國已形成了一個成熟的產業鏈，從水桶、水桶密封蓋到熱縮膜套裝，生產資訊都能偽造，有的甚至還會附上二維碼供消費者掃描，看似能「溯源」到桶裝水車間生產過程，但這些其實也都能造假，提醒消費者，購買時除了應在陽光下仔細查看是否有雜質外，還要確保桶裝水的營業執照、稅務登記證、QS生產許可證、質量監督局產品檢驗報告等「4照齊全」，才能降低喝到劣質水的機率。