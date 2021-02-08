曾國城再爆性騷擾　女導演控「亂滑亂蹭我大腿」隱辱20年

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馮云透露，20幾歲時做過幾年妝髮師，某次經驗讓她印象深刻，「當我幫曾先生化妝的時候，他用手和腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的大腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了，應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚，欸...這人的動作怎麼那麼奇怪？」後來，馮云從驚嚇中回過神來，才感覺到噁心、骯髒，後面幾個小時的錄影都帶著厭惡和恐懼的心情，逃回家後，便回絕該節目之後的妝髮工作。往後，她沒有跟別人提起這件事，「心想久了就會忘了吧...畢竟那時覺得賺錢活下來才是比較重要的事情。」事發後近20年，馮云有次見到曾國城的人形立牌，心裡就是一陣作嘔，連看到對方客串的電視劇也是當下關掉，完全看不下去，她說，慶幸當導演後沒接到有曾國城的案子，「雖然內心這麼嘔，但這二十幾年來沒機會或不知道或覺得沒必要講出這自己也想逃避的厭惡感受。」馮云表示，對於曾國城以「很抱歉我的肚子可能比她的胸部要再大一點」回應雞排妹指控，她心想「這什麼跟什麼啊？」直言對曾國城「厭惡感受翻到喉嚨了，心想埋了二十幾年的噁心感都沒融掉啊！」希望此次透過文字抒發，能讓這段恐懼感就此從自己的身心離去。文末，馮云感謝雞排妹，「妳勇敢挺身而出，妳冷靜又美麗，謝謝妳替很多人站出來，包括那個二十出頭剛出社會的我，想討所有人喜歡的我，謝謝妳讓現在的我有機會吐出二十幾年前被自己深埋起來的感受。」（編輯：楊穎軒）
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