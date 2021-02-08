央行開罰炒匯幫兇！新台幣封關前夕照衝27字頭、升逾4角
記者顏真真/台北報導
2021-02-08 09:50:59
新台幣狂升，中央銀行查獲糧商炒匯，並對協助糧商炒匯的外商銀行祭出懲處，以示警告，只是農曆年關前出口商仍有實質拋匯需求，匯市封關前夕，新台幣兌美元今（8）日早盤照衝27字頭，強升逾4角，目前在27.983元震盪。
央行查緝糧商炒匯案懲處出爐，針對協助糧商炒匯的4家外商銀行祭出懲處，其中德商德意志銀行被廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年，也是首次有外銀被廢止遠匯交易許可，其餘包括花旗、澳盛銀行、荷蘭安智等依情節輕重暫停新台幣遠匯交易2到9個月。雖然央行為阻升，不僅向出口商喊話要大家不要再賣美元，共同維護匯市穩定，亦啟動專案金檢查炒匯，並查獲國際糧商炒匯，也針對炒匯幫兇外商銀行祭出處分，但新台幣兌美元今日早盤仍強升逾4角，還是升破了28字頭。由於距離匯市封關只剩今、明兩個交易日，出口商年關前新台幣需求大，在市場持續拋匯，也使得今日早盤新台幣兌美元以28.21元、升值1.8角開出後，隨即升破28元，一度來到27.95元、強升4.4角，目前在27.983元震盪。匯銀人士認為，出口商仍有拋匯需求，進口商也沒有買匯急迫性，因此，新台幣台幣穩中偏升格局不會改變。