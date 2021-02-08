空汙傷害兒童大腦發育 蘇偉碩擬組受害兒童父母聯盟
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-08 11:26:00｜2021-02-08 11:58:22
受到環境風場影響，近日全台空汙問題嚴重，精神科醫師蘇偉碩今（8）日表示，空汙拉警報傷害兒童腦部健康發展，他將在兒童節前夕籌組空汙受害兒童父母聯盟，要求經濟部重視PM2.5造成的空汙問題。
蘇偉碩與妻子今天在立院舉行記者會，他表示，台灣不只有南北發展差距，連現在兒童腦部發展也有南北發展差距。蘇偉碩以美國2020年研究指出，這項對象以5到9歲兒童為研究對象，PM2.5只要上升5個單位，大腦皮質就會出現0.01到0.02的差距，以台灣來說，2019年台北士林站平均濃度單位是12.2，高雄前津是超過22，當他們6歲入學時大腦皮質發育已經不一樣，已不是站在同一個起跑點，這或許能夠解釋許多高雄青年為何要北漂找工作、結婚。蘇偉碩表示，空氣汙染已被證實與許多兒童精神疾病相關，包括自閉症、注意力障礙、過動症認知障礙與未來行為能力問題等。蘇偉碩表示，曾經向高雄市政府抗議過，但是發現縣市首長的能力與意願都很有限，因此將在4月4日兒童節之前組成受害童父母聯盟。要求經濟部長王美花下令，所屬台電公司停掉興達火力發電廠4座30年以上的燃煤火力發電機組，因為這些發電機組會排出PM2.5與造成兒童癌症的有毒物質。蘇偉碩也要求經濟部下令中鋼一座煉焦爐停工，因為中鋼煉鋼爐才是南部最大汙染源，但是南部更縣市長都不敢碰它，只敢提火力發電造成的汙染問題。