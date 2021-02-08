口碑好卻爛透的劇？網竟指「浪漫韓劇」：第一集都看不完

追劇是不少人放假的休閒之一，也是許多人打發時間的最佳娛樂，而許多暴紅的片子往往引人關注，但實際觀看後又覺得似乎沒那麼好看。近日有網友就好奇詢問大家「有什麼劇是大家說好看，你覺得爛的？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指去（2020）年紅翻的韓國愛情喜劇《愛的迫降》，甚至還有人直呼「連第一集都看不完」。

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原PO在PTT女孩板發文詢問大家「有什麼劇是大家說好看，你覺得爛的？但因為是看免錢的就懶得計較了，有嗎？」

▲有網友好奇提問「有什麼劇是大家說好看，你覺得爛的？」怎料許多網友紛紛狂指去（2020）年紅翻的韓國愛情喜劇《愛的迫降》。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友紛紛留言「愛的迫降，完全看不下去」、「愛的迫降+1」、「愛的迫降，回到南韓後就不行了」、「愛的迫降+1，連第一集都看不完」、「愛的迫降，劇情真的超無言，不過演員不錯，就劇本真的太爛，大概30年前老套」、「愛的迫降（只有在北韓戲好看）」、「愛的迫降，連看那種快速濃縮精華版的都覺得無言」。

另還有人直指「海角...一直不懂好看的點」、「半澤直樹」、「后翼棄兵，看到後面反而一直很想睡」、「鬼怪、梨泰院，還有一些宮廷陸劇看了煩死」、「延禧攻略，一直吵架一直求饒的戲碼我不行，覺得不能好好說話嗎？」「sweet home超難看」、「俗女養成記，看不下去...」「想見你，第一集就看到變成想關掉」。（編輯：許苡晴）