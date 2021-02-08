暫停罷免？趙少康澄清「到陳柏惟、吳思瑤之後」
記者陳弘志／台北報導
2021-02-08 10:48:28
媒體人趙少康建議「暫停罷免」，先修正選罷法有關門檻過低的問題，引發國民黨革命實踐研究院院長羅智強質疑為何澆熄藍營「罷萊委」的熱潮，趙少康今（8）日澄清，是指到陳柏惟、吳思瑤之後才暫停，罷免兩人的連署活動仍可繼續進行。
趙少康說，報復性罷免從民進黨開始，不是國民黨。當初綠營要罷免韓國瑜，修法只要四分之一的門檻就可以罷免。2016年民進黨完全執政後，為繼續推動「割闌尾（藍委）」，主導選罷法修法，把原來的罷免通過門檻「雙二一」制（選舉人二分之一以上投票、投票人二分之一以上同意），大幅下修為相對多數，但同意票須達選區總選舉人數四分之一。趙少康認為，罷免不應該採取過低門檻，甚至比當選票數還要低，他認為應該修法，合乎適當比例。趙少康說，他之前只說「這一波罷免之後」，兩黨可以檢討目前的罷免門檻是否不合理，他從沒呼籲從現在起停止連署和罷免，趙今天明確指出，「這一波」是指到陳柏惟、吳思瑤罷免案之後。趙少康強調，很多媒體都錯誤報導，上周六他接到羅智強的 line，羅向他抱怨此事，但雙方經過溝通後，已經了解是一場誤會。