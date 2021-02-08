已經不是第一次！民眾黨再遭質疑「寄生國會」
記者丁上程／台北報導
2021-02-08 11:03:53｜2021-02-08 11:47:39
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，數度遭到媒體爆料，利用立法院黨團辦公室的空間，進行黨務相關處理，不僅各個部門都在黨團辦公室辦公，甚至黨主席柯文哲每週三的黨政會報，都選在立法院黨團召開，而非中央黨部，也遭到外界質疑公器黨用，還有媒體用「寄生國會」的說法批評。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，已經在尋覓合適的黨部空間，且黨團內所有人員都是為了協助黨團與國會運作，並無「寄生」的說法。
台灣民眾黨創黨至今超過1年半，歷經了2020年選舉，在國會中佔有5席不分區立委的席次，且每年都有接近8000萬的政黨補助款。不過入主國會至今，仍舊以黨團辦公室作為主要黨務運作的地點，雖然在忠孝東路四段有租用商辦，作為黨中央總部使用，不過僅只有部分黨務人士進駐，或是在召開中央委員會議時才會有較多人進入，可以說是形同虛設。而民眾黨多個黨務單位，包括智庫、文宣部、國家治理學院，甚至是財務部門，卻都規劃在屬於立法院的黨團辦公室中。最大原因莫過於立法院地理位置良好，對照周圍相同條件的辦公室，租金都相當昂貴，使用黨團辦公室不僅不用負擔租金，水費及電費也都由立法院支出，無形中省下一筆巨大開銷。不過對照現階段各大政黨，除了國民黨與民進黨各自有中央黨部外，就連2020年來勢力逐漸減弱、政黨補助款拿得比民眾黨還少的時代力量，都還有設立黨部，而非為了省錢直接使用立法院黨團作為黨務使用。雖然民眾黨方面強調，立法院黨團內所有人員，為快速支援黨團、即時回應輿情需要而設，目的係協助黨團及國會運作，並無所謂「寄生」之說，更強調目前已經在另尋適合地點進行規劃。不過民眾黨除了創黨已經超過1年5個月，入主國會使用黨團辦公室的時間也已經1年，至今未找到適合的地點，要是再不積極尋覓適合的搬家地點，「公器黨用、寄生國會」的質疑恐怕仍會持續。