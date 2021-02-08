遭控違反選罷法 黃捷：回歸正常生活比較重要
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-08 11:20:38
罷捷團體發言人徐尚賢今（8）日上午10點到高雄市選委會，舉發高雄市議員黃捷在投票時說出反罷免的拉票言論，批黃捷違反選罷法，選委會副總幹事陳寶德則說，具體內容經了解之後，再來決定怎麼做；對此黃捷則表示，尊重他們決定，結果還是要由選委會來做最後的判定，過年前大家趕快回歸正常運作比較重要。
徐尚賢說，投票結束罷捷團體也接受開票結果，但不能接受黃捷議員帶頭違反選罷法，在投票日當天上午的種種反罷免的拉票言論，已經明顯違反了選罷法，因此今日向選委會舉發黃捷，以正視聽，請黃捷議員面對，並向社會大眾交代清楚。徐尚賢強調，罷免案的結果的接受，和要來舉發任何人違反選罷法，這是完全兩件事情，黃捷一共說了五種反罷免言論，並交出1分多鐘的影片證據，包括黃捷說「這是報復性的罷免」、「邊罷免邊找理由」、「把罷免當成報復的工具」、「民主不是這樣玩的」、「罷免不是這樣使用的」等五點，非常明顯在為反罷免拉票，已經違反選罷法。對於趙少康提到應考慮全面罷免行動停止「到此為止」，讓發起罷免立委吳思瑤的台北市議員羅智強覺得有點挫折？徐尚賢表示，公民的意志的展現，本來就是中華民國憲法賦予人民的權利，任何人要來展現民意，都應該是要給予掌聲，所以趙先生的言論，在這邊不會評論。高雄市議員黃捷會勘時受訪指出，尊重罷捷團體的決定，但在過年前相信地方上大家都很忙碌，所以希望選舉過後，大家儘快回歸正常生活，自己也希望過年前可趕快把選民服務案件一一處理到一個段落，讓大家有好的環境和生活品質，迎接新年。對於言論遭舉發違反選罷法，黃捷認為自己都還是謹守分寸，結果還是要由選委會來做最後的判定，過年前大家趕快回歸正常運作比較重要；至於要不要加入民進黨，黃捷強調，自己一直認為大家都是本土派、進步派的大家庭，尤其經過罷免這件事，大家都是這個家庭中的一份子，接下來大家會在最適合的位子上，一起來為台灣努力。高雄市選委會副總幹事陳寶德則表示，具體的內容還要再看看，今日就是先把舉發函收下來，因為選委會有一定的程序，目前還不清楚內容是違法或者沒有違法，屬實或不屬實，它的內容到底都要仔細來看，一切就照程序來做，具體內容經了解之後，再來決定怎麼做。