反萊豬順位出爐！江啟臣定調：公投為主 罷免其次
記者陳弘志／台北報導
2021-02-08 11:35:25｜2021-02-08 11:55:35
媒體人趙少康喊出「此波罷免風潮結束後，兩黨應坐下來修改選罷法的罷免門檻」，國民黨主席江啟臣今（８）日表示，有關公投與罷免，最重要的是公投，至於協助人民團體推動罷免是尊重民意。現在選罷法的罷免門檻不合哩，都是民進黨過去在國會透過「多數暴力」所變更的。
對於未來是否要繼續罷免「萊豬立委」？江啟臣定調公投最重要，他說「最重要的是公投！罷免是尊重民意，與尊重發起的公民團體」，國民黨基於支持民意，提供發起罷免團體相關協助，但最重要的還是8月28日由人民自己做主的公投，由人民自己來把關食安，歡迎民眾繼續公投連署。江啟臣說，對於要修改選罷法，要看當初是誰提案的。人民最不滿政府的，不是選罷法的規定，而是執政黨「雙標」，在野時發起公投、執政後卻「沒收公投」；在野時反萊豬，執政後卻開放萊豬，這一切都是民進黨說了算，且因為席次多，在國會透過「多數暴力」逕行變更法律，這才是人民最不爽的地方。記者問「綠營說，也考慮要罷免你？」江啟臣回答，從這裡可以很清楚的知道，到底是誰在「報復性罷免」，民進黨老是說，人民團體發起罷免是在搞報復，現在民進黨介入，大家就可以知道誰在報復。