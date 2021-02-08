台股萬六未收復無須看淡？專家：金牛年仍有行情可期
記者許家禎/台北報導
2021-02-08 15:30:00
鼠年上周順利收紅封關，上漲96.18點，漲幅0.61%，收在15802.40點，鼠年台股大漲3683.69點，漲幅高達30.4%，不過三大法人在鼠年對台股不同步。專家認為，這主要是去年上半年受疫情影響，鼠年封關雖未重新收復萬六大關，不過從國內外經濟與企業獲利面來看，牛年紅盤日之後台股仍有行情可期，且國際疫情狀況持續舒緩，更有助經濟表現，台股後市無須看淡。
保德信高成長基金經理人葉獻文表示，鼠年台股大漲，不過三大法人在鼠年對台股不同步，外資與自營商站在賣方，外資鼠年大幅賣超台股6390.68億元，創史上最高，自營商則賣超1734.15億元，僅有投信買超510.66億元，三大法人合計在鼠年賣超台股金額高達7613.43億元。不過，台股無懼法人不買單，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，鼠年台股漲勢亮眼，有部分原因是因為去（2020）年開紅盤日即受到疫情衝擊而走低，不過進入下半年後台股開始彈升，第四季後指數多頭加速上攻，直到封關日仍維持多頭格局未變，因而帶動指數鼠年大漲逾三成。另外，葉獻文指出，從各類股鼠年表現來看，不意外地由半導體類股強彈近87%名列第一，第二名是電子類股的54.31%，第三、四名則是傳產的造紙與玻陶類股，分別上漲48.58%、39.17%，再來是電子零組件的37.49%，顯見盤勢輪動迅速，電子傳產各擁機會，而近期具備漲價題材的類股更是資金焦點。展望牛年，葉獻文認為，電子股仍將是推升台股上漲不可忽視的一環，晶圓代工大廠今年資本支出預估將達250至280億美元，創歷史新高，也凸顯市場對於先進製程的強勁需求，且台灣在全球晶圓代工市場以65%市佔率高居世界第一，顯見台灣半導體在全球科技發展具領先及關鍵地位，目前半導體產業占台股市值約4成，亮麗的業績成長可望持續支撐台股動能。葉獻文指出，雖然封關前台股一度出現回檔修正，但綜觀來看主要是籌碼面所導致的市場震盪，資金與企業獲利仍有強勁支撐，且各國疫情狀況因為疫苗施打而逐漸降溫，對於股市為一大利多，配合台灣經濟表現一枝獨秀，2021年GDP預估進一步成長至3.7%，企業獲利也將加速成長，種種條件皆有利台股續揚，預期牛年開紅盤後行情將有利中小型股補漲，建議投資人逢低分批布局台股基金，參與金牛年的台股行情。