萊豬公投50萬份連署書達標 蘇偉碩：用公投表達人民心聲
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-08 11:47:43｜2021-02-08 11:53:00
國民黨中央黨部今（8）日宣布，達成反萊豬公投與公投綁大選公投的50萬門檻，長期反萊豬進口的精神科醫生蘇偉碩今天也說，台灣人對食品安全的要求非常熱切，雖然不同時期政府有不同的辯護說詞，但對萊克多巴胺的疑慮跟反對是跨黨派、跨縣市不變的，「反對萊豬，還是未來的主流民意。」
蘇偉碩受訪表示，過去立法院表決，執政黨動員很大的政治壓力，導致現在的立法院無法真正展現民意，所以應該用萊豬公投來表達人民真正民意的展現。媒體詢問，駐美代表蕭美琴指美國人有在吃萊豬，不懂為什麼台灣人要反美豬？蘇偉碩表示，蕭美琴可能是接受到美國貿易代表處的意見，「那是代表肉商的利益，部分的貿易利益」，所以蕭美琴可能沒有真正理解美國主流民意的想法，美國消費者團體其實是強烈反對豬肉添加萊劑。蘇偉碩認為，當年國際食品法典委員會（CODEX）針對「萊克多巴胺殘留容許量」的制定，是以69票對67票通過，科學意義上就代表存在巨大爭議，既然國際間對萊克多巴胺的安全沒有共識，依照預防原則、維護國民安全健康，就不該進口。蘇偉碩強調，他在當時美牛進口時也是持反對立場，今天萊豬的問題，也是如此，「尤其科學的證據更多，民意也更堅強了」。