專訪／何湯雄自創手法做番茄炒蛋　用雞蛋肉絲麵寵女兒

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特力集團總裁何湯雄近年來淡出公司經營第一線，由夫人集團董事長李麗秋、大女兒營運長何采容領軍，穩坐居家產業龍頭。他回顧早年，征戰海外每每回到住宿的地方，總要來上一點家鄉味解鄉愁，其中家常菜番茄炒蛋、雞蛋肉絲麵與山藥雞湯就是「何家小館」的招牌菜。何湯雄選在年前，特別應《NOWnews今日新聞》的邀請，首度在鏡頭前大顯身手！一般人家中常見的番茄炒蛋，說穿了沒什麼特別，但他強調做菜只要食材好、善用佐料，做菜就成功一半了。像是雞蛋挑選福利農場的蛋，煎起來就比較香，番茄醬不用罐頭的，以果汁機或調理機打新鮮番茄，不僅能保留香氣，營養也不會流失。
只見何湯雄大膽將新鮮番茄醬倒入鍋中，加點鹽巴調味再倒入蛋汁，接下來就是最關鍵他自己發明的「何式手法」，在鍋中慢慢推、慢慢推，就像日本廚師做蛋捲一般，等蛋汁稍稍凝固，撒點蔥花、香菜起鍋就大功告成，短短7、8分鐘完成。他說番茄炒蛋從他媽媽流傳下來，但各有巧妙不同，他自己則是獨創了「何式手法」，驕傲地說「這手法沒看過吧，何家番茄炒蛋滑滑嫩嫩的口感有點像歐姆蛋，可以直接調羹挖著吃，也可以鋪在麵上或飯上」直說不僅三女兒愛吃，連孫子也很愛。
再來是讓何家客人撐破肚子也在所不惜的「何家雞蛋肉絲麵」！何湯雄說：「我們家的客人吃過雞蛋肉絲麵以後，明明吃飯已經很飽了也會說『哎呀！再來一碗』。」首先，得先介紹雞蛋肉絲麵的雞湯底，原來可是出自來來飯店、高雄漢來飯店創辦人－國泰集團蔡萬春長子蔡辰男之手。蔡辰男物盡其用，教何湯雄如何把雞湯變得更美味！把不要的雞胸肉、雞腳、雞脖子丟進鍋中煮，等到湯冷卻去除油脂就能放在冰箱備著，想來點山藥雞肉湯，把雞湯底加入紅棗、山藥、當歸滾一滾，加入去皮汆燙過的雞腿丁，最後加入枸杞與米酒一塊兒煮、香氣四溢，最適合冬天夜晚來上一鍋，也難怪成為何家宴客NO.1的湯品、暖身又暖心。
回過頭來講何家雞蛋肉絲麵，先在鍋中把蛋汁煎到焦香、拌一拌散開，再直接加入雞湯底與麵條一塊兒煮，不用換鍋反而可以留住鍋氣與蛋香。接著把七、八分熟，已經抓過芡的肉絲放進去，上鍋前撒把蔥花與香菜，色香味俱全，讓人食指大動。
何湯雄提到，這雞蛋肉絲麵也是女兒們的奶奶傳下來的，要好吃的秘訣就是蛋得煎到焦香，再搭配香氣濃卻清爽不膩的雞湯，成為家人的心頭好。「小女兒有時候在外面過了吃飯時間，會打電話回家說『爸比，我30分鐘到家要吃』，還好做這道很快。」開什麼玩笑，女兒要求做什麼當然馬上做，而且何湯雄很樂意、很高興、很愉快把它做到，笑說原來新好男人的定義就是被女兒吃得死死的！