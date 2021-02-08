NFL／GOAT！Brady奪超級盃MVP 首次獲獎距今已過20年
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-08 11:48:06
2021年NFL職業美式足球聯盟超級盃，坦帕灣海盜以31:9擊敗「衛冕軍」堪薩斯酋長，Tom Brady拿下個人生涯的第7冠，賽後他也被選為超級盃MVP，個人生涯第5次獲此殊榮。
今天海盜展現他們強悍的防守能力，把對方四分衛Patrick Mahomes首得整場不在節奏之中，上半場酋長犯規連連、陷入大比分落後，下半場及於反攻，卻一直被抄截，最終喪失反攻契機。43歲的Brady本季離開舒適圈愛國者，決定和海盜簽下兩年合約，一開始並不被看好，而且他和新東家的確也有一段磨合期，但在季後賽越戰越勇，最終幫助球隊繼2002年來的首冠，也是隊史第2冠。海盜上一次奪冠時，超級盃MVP頒給了安全衛Dexter Jackson，此次Brady的表現雖沒有過去那麼傳奇，但穩定的演出也壓過了小老弟Mahomes，並且帶給球隊極大自信，獲獎實至名歸。而這會不會是這位NFL「GOAT」生涯的完美句點？賽後Brady說「We'll be coming back」，球迷聽到這句話想必是相當開心。Brady在第36屆(2001年)超級盃拿下生涯首座超級盃MVP，如今在第55屆又再度獲獎，前後相隔了近20年，讓人讚嘆他職業生涯顛峰之久。