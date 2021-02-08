趙少康澄清罷免到吳思瑤、陳柏惟為止 藍委：黨不能怯戰
記者吳承翰／台北報導
2021-02-08 11:53:38｜2021-02-08 12:04:58
前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷的罷免案落幕，欲參選國民黨主席的趙少康在罷捷前夕公開呼籲藍營「報復性罷免應停止」。今（8）日趙在他的廣播節目上澄清，是針對到「罷免吳思瑤、陳柏惟」之後，但綠營已經拿著他之前的言論質疑國民黨發動罷免的正當性。國民黨立院黨團副書記長陳玉珍表示，現在反萊豬、罷萊委是全黨的方向，趙若反對罷免這兩人會影響士氣，國民黨不能給人怯戰的形象。
趙少康5日指出現階段罷免制度有問題，應暫停報復性罷免，6日罷捷案案投票，黃捷便以不同意罷免6萬5千票，比同意罷免5萬5千票多出1萬票的情況下守住這一役。對藍營來說，黨團立委連日來奔赴高雄，響應罷免，這是「親者痛、仇者快」的結果，民進黨則順著趙少康的脈絡，反打國民黨濫發罷免造成社會動盪。對於趙少康上午的說法，陳玉珍認為未來反萊豬、罷萊委是國民黨目前主軸，趙少康想從媒體人轉戰政治圈，一定要回應藍營支持者的期待。而一名不具名的黨務人士直言，罷免是負面選舉，要把支持者叫出門投票很不容易，如果能在王浩宇之後再罷免掉黃捷，才能延續日後罷萊委的氣勢，「趙少康那番話影響很大，讓民進黨有操作空間。」該人士表示，反萊豬公投跟罷免吳思瑤、陳柏惟具有連動性，前者是用直接民權的方式對政府施壓，但政府仍可以用消極的態度去處理，罷免會影響執政黨對國會的控制力。該人士認為趙少康出發點是善意提醒罷免制度被濫用，但話沒有說清楚，反而變成國民黨要論述清楚反萊豬公投的合理性。