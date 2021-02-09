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專訪／「總裁級網紅」穿潮牌不違和　做瑜珈難不倒何湯雄

記者許家禎／專題報導

2021-02-09 17:01:00｜2021-02-09 17:26:30

▲今年71歲的特力集團總裁何湯雄，近年來以個人名義投入健康事業特安康，關於養身哲學，他笑說自己也是上了年紀才了解。（圖／記者林調遜攝）
▲今年71歲的特力集團總裁何湯雄，近年來以個人名義投入健康事業特安康，關於養身哲學，他笑說自己也是上了年紀才了解。（圖／記者林調遜攝）
今年71歲的特力集團總裁何湯雄，近年來以個人名義投入健康事業特安康，關於養身哲學，他笑說自己也是上了年紀才了解。如今不想退休，反而想要讓更多人獲取新知進而投入新事業，現在的他邊做邊學，重視吃進嘴裡的食材，少吃澱粉、不吃甜食，一個禮拜做一到兩次的皮拉提斯或瑜珈，還笑說要多跟年輕人在一起以保持靈活的頭腦，沒有中年啤酒肚的他，也難怪穿起年輕潮牌一點也沒有違和感！
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何湯雄領軍穩坐居家產業龍頭，但很多人可能不知道，他以個人名義投入健康相關事業已經7、8年，多年前一場車禍，讓他意外成為舒眠枕的發明人，近年來也投入客製化益生菌與腸道檢測公司。而為了推廣健康生活概念，也推出「特安康」健康購，並當起「總裁級網紅」開設個人影音頻道分享他71歲健康生活如何實踐。
▲早年習慣大魚大肉的何湯雄，以前不吃生菜，但現在可是天天吃。連自家購物平台特安康也引進，上頭的商品大多自己親身走訪。
▲早年習慣大魚大肉的何湯雄，以前不吃生菜，但現在可是天天吃。連自家購物平台特安康也引進，上頭的商品大多自己親身走訪。 （圖／記者林調遜攝）
何湯雄坦言自己年輕時無肉不歡， 因為爸爸很會燒菜，像是羊肉湯、黃豆花生豬腳他都能一下子吃光光，早年甚至規定桌上都要有魚，不過隨著年齡越來越大，他吃東西也越來越簡單，說自己近幾年接觸健康事業，認識許多專家朋友，也進而學到許多健康新知。
何湯雄說，以前吃東西很隨興，現在真的不敢！吃太多動物性蛋白，只會增加器官負擔，尤其深知「你吃什麼下肚，就會變成什麼樣的人」因此越來越重視食材品質與營養價值。他舉例，幾乎每天都會吃的蛋，現在只買福利養雞場的，有歐盟認證沒有抗生素，且風味較好，「試想，如果母雞連轉身的空間都沒有，那牠下的蛋可能會好嗎？」
▲早年無肉不歡的何湯雄，現在飲食越來越簡單，講究食材來源與品質，每周還做皮拉提斯或瑜珈，保持身體健康。（圖／記者林調遜攝）
▲早年無肉不歡的何湯雄，現在飲食越來越簡單，講究食材來源與品質，每周還做皮拉提斯或瑜珈，保持身體健康。（圖／記者林調遜攝）
早年習慣大魚大肉的何湯雄，以前也不吃生菜，除了味道「青青的」，他也認為生菜可能有農藥、有汙染，一定要加熱才安心，但後來才知道，蔬菜加熱過頭，所有養分都被破壞掉了，更何況純淨的生菜嘗起來有自然的甜，一但加熱就嚐不到。
何湯雄表示，就是因為親自參與，才獲得許多新的健康概念，現在特安康健康購引進源鮮智慧農場生菜、隆昌牧場動物福利雞蛋與滴雞精，全都是他實地走訪挑選到平台，也是他天天吃進肚子裡的食材，希望透過自己實踐的「名人帶路」，傳遞健康新知的品牌廣為人知，也讓大眾生活得更輕鬆、更健康。
▲何湯雄天天吃生菜沙拉，冬天更發明了淋上雞湯的溫沙拉作法，或是淋上肉燥也別有一番風味。（圖／記者林調遜攝）
▲何湯雄天天吃生菜沙拉，冬天更發明了淋上雞湯的溫沙拉作法，或是淋上肉燥也別有一番風味。（圖／記者林調遜攝）
現在的何湯雄天天吃生菜沙拉，有趣的是，身為同樣是消費者的他說，「生菜吃久了也會膩」，於是自己發明許多小撇步讓生菜沙拉更美味。像是生菜加上芹菜、紅蘿蔔片、小番茄、甜椒、洋蔥、蘋果，最後淋上雞湯，最適合冬天的溫沙拉輕鬆完成，「溫沙拉有雞湯的香氣，吃起來不生冷，營養也不會被破壞，一舉好幾得」，再不然淋上滷肉飯的肉燥也別有一番風味。
何湯雄除了特別講究食材外，現在也少吃精緻澱粉，不吃麵包跟甜食，且早年曾是網球、足球校隊，也當過棒球投手的他，堪稱是運動健將，關於身體的養身法有他自己一套。辦公室擺放養身裝置，像是可以促進全身血液循環的律動儀、可挺直脊椎的跪姿板凳，讓他在忙碌的辦公過程中可以舒緩身心。
▲何湯雄現在依舊保持運動的習慣，一個禮拜中會打小白球，也跟著老師做一到兩次的皮拉提斯或瑜珈，甚至連高難度的瑜珈牆也能吊在半空中做。（圖／擷取自Youtube頻道：跟著Tony總裁健康go）
▲何湯雄現在依舊保持運動的習慣，一個禮拜中會打小白球，也跟著老師做一到兩次的皮拉提斯或瑜珈，甚至連高難度的瑜珈牆也能吊在半空中做。（圖／擷取自Youtube頻道：跟著Tony總裁健康go）
另外，何湯雄現在依舊保持運動的習慣，一個禮拜中會打小白球，也跟著老師做一到兩次的皮拉提斯或瑜珈，甚至連高難度的瑜珈牆也能吊在半空中做，再加上他常跟年輕人在一起開會，用字遣詞很有「哏」，也難怪保養得宜已經當阿公的他，不僅完全沒有啤酒肚，穿起年輕潮牌AMI的襯衫與拉鍊造型潮褲，更是一點也沒有違和感！
▲何湯雄重視吃進嘴裡的食材，少吃澱粉、不吃甜食，一個禮拜做一到兩次的皮拉提斯或瑜珈，完全沒有啤酒肚，也難怪穿起年輕人潮牌一點也沒有違和感！（圖／記者林調遜攝）
▲何湯雄重視吃進嘴裡的食材，少吃澱粉、不吃甜食，一個禮拜做一到兩次的皮拉提斯或瑜珈，完全沒有啤酒肚，也難怪穿起年輕人潮牌一點也沒有違和感！（圖／記者林調遜攝）
 
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