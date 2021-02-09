專訪／何湯雄吃飽撐著當網紅？老頑童笑說「有點後悔」
記者許家禎/專題報導
2021-02-09 17:02:00｜2021-02-09 17:25:25
特力集團總裁何湯雄今年已經71歲，原以為他已經要退休在家含飴弄孫，沒想到卻搞出一個健康事業，不退休玩新事業就算了，偏偏還一腳踏進來，把自己當成新公司的活招牌，開設Youtube頻道變身網紅、主持人，上山下海走訪各地，帶領大家了解健康新知，雖然他開玩笑說「有點後悔！」但也坦言「要趕快發揮我的剩餘價值」。事業、角色願意多方嘗試，說他是老頑童一點也不為過！
大家對何湯雄的印象，可能都是居家產業領軍者，但其實他現在還有另外一個身分，就是健康事業特安康董事長，投資客製化益生菌與腸道檢測，成立的特安康健康購平台，引進了他與團隊研發的放鬆肩頸舒眠「總裁枕」、合作夥伴源鮮智慧農場生菜、隆昌牧場動物福利雞蛋與滴雞精等。其實，大老闆轉行或投資生技產業所在多有，但很少人像他一樣親力親為到變成網紅Youtuber。何湯雄在特力集團業務現在大多交給夫人──董事長李麗秋與營運長大女兒何采容和專業經理人，自己逐漸退居第二線，但一場新冠肺炎讓他困在台灣，也把他想做健康事業的潛力都激發出來。「因為覺得健康知識很受用，想趕快分享給大家。」因此他沒有選擇退休，而是成立品牌推廣，笑說自己的「剩餘價值」得趕快發揮。於是2020年8月，何湯雄當起「總裁級網紅」開設個人影音頻道「跟著Tony總裁健康go」分享他71歲健康生活如何實踐，當一日農夫、一日店長，玩益生菌快問快答、分享懶人防疫吃什麼，還在鏡頭前展現皮拉提斯或瑜珈的功力，以一個禮拜一支影片的頻率更新，忙碌程度大過於零售事業。但為什麼非得親自拍片分享健康知識？也可以找藝人或年輕人來主持？「其實一切都是不得已的！不然這把年紀幹嘛在外拋頭露面。」何湯雄笑歸笑，但一切的起心動念他娓娓道來。原來，一方面想以「名人帶路」的方式引起消費者關注，提升話題與知名度，另一方面也想以親身體驗後的感想為大家介紹與解答。只是，從坐辦公室吹冷氣到現在趴趴走錄節目，何湯雄坦言「還真的有點後悔，犧牲很多休閒時間，但頭都洗了一半了！」既然決定要做，就要做到最好，「誰叫我自己雞婆，乾脆開頻道一起講。」即便稍稍抱怨，但他也強調人生還是滿有趣的，因為這個事業讓他生活得更健康，也改變他人生下半輩子，成為生活重心。問起家人親友怎麼看他當網紅這件事？何湯雄哈哈大笑「我老婆說，『何湯雄！你吃飽撐著啊』！」但夫妻間有所信任，也才會讓他做自己想做的志業。他進一步說，其實很滿意現在的生活，雖然新的產業市場他完全不熟悉，帶著年齡有點資深的團隊還在摸索嘗試中，公司老的老、小的小，但至少新的東西都願意嘗試，與年輕人相處也讓他腦袋天天在動，保持靈活度。「本來就應該多跟年輕人在一起，你心態才會比較年輕。」何湯雄說，當然不只年輕人，跟各行各業都是，跟大家多點接觸，生活才有趣味，而且接觸過程中，一定對自己有啟發，到時候就會有新的idea源源不絕，再加上集團資源管理與整合，相信在防疫健康風潮下，新開創的健康事業有機會走出自己的路。都說人生70歲才開始，這句話在何湯雄身上展露無疑！