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達標！江啟臣宣布反萊豬公投連署突破50萬

記者陳弘志／台北報導

2021-02-08 12:20:22

國民黨反萊豬公投連署正式突破50萬份。國民黨主席江啟臣8日率領黨務主管向全國響應兩公投連署的民眾致謝。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.08）
▲國民黨反萊豬公投連署正式突破50萬份。國民黨主席江啟臣8日率領黨務主管向全國響應兩公投連署的民眾致謝。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.08）
國民黨反萊豬公投連署正式突破50萬份。國民黨主席江啟臣今（8）日率領祕書長李乾龍和黨內一級主管，向全國響應兩公投連署的民眾致謝。江啟臣表示，第二階段的連署不到一個月即達成50萬份目標，顯示民眾對蔡政府強行開放萊豬的憂心與不滿，期待國人在今年 8 月 28 日投票反萊豬，把萊豬趕出台灣。
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▲國民黨反萊豬公投連署正式突破50萬份，國民黨主席江啟臣慰勉參與內部審查連署工作的志工朋友。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.08）
▲國民黨反萊豬公投連署正式突破50萬份，國民黨主席江啟臣慰勉參與內部審查連署工作的志工朋友。（圖／記者陳弘志攝，2021.02.08）
江啟臣、李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏今天共同拉繩放下「反萊豬、拚公投」及「連署突破50萬」布條，宣布公投連署達標，並誠摯感謝民眾熱烈支持；江啟臣隨後前往慰勉參與初步審查連署工作的志工朋友，並和所有工作人員一同查對連署書。
江啟臣指出，截至 8 日最新連署數字為 53萬 6019 份，在未來的反萊豬公投投票結果，還需要 483 萬人以上投下同意票，且同意票需要多於不同意票，任務相當艱鉅，國民黨在下一階段將展開公投宣傳以及論述的準備，讓所有國人了解兩項公投的意義，以周延的論述爭取國人認同。
國民黨表示，對於這超過50萬份的連署書，黨內會先進行內部查對和造冊，預定 1 個月後把連署書送交中選會，中選會應立即轉送戶政機關於 60 天內完成查對，若連署人數查對超過法定門檻，中選會依法應在 10 天內公告公投案成立。
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