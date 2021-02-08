「幻象佣金已匯還」 空軍：飛彈佣金仍與法商攻防中
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-08 12:36:05｜2021-02-08 12:42:31
媒體報導，瑞士日前將一筆拉法葉艦非法佣金74億元還給台灣，但是向法國採購的幻象2000戰機佣金追討仍卡關。空軍司令部今（8）日表示，幻象戰機佣金已於2017年12月匯還，飛彈佣金案還在跟法商攻防中。
針對媒體報導「空軍追幻象佣金卡關」，空軍司令部今日澄清，報導內容與事實不符。有關幻象戰機及飛彈採購案製造商涉違約支付佣金案，空軍業已聘請法律顧問依採購合約及事證，自民國2012年起向國際商務仲裁法院聲請仲裁，均獲勝訴。空軍司令部強調，幻象戰機佣金，已於2017年12月匯還；另飛彈案部分，法商認為仲裁賠償金涉有「雙重受償」疑慮，向法國法院聲請「假扣押」暫停返還，現正由空軍專案律師進行訴訟，並持續透過各種法律途徑，確保我國最大權益。我國在1990年代突破軍售困境，成功向法國採購6艘拉法葉級（台灣稱康定級）巡防艦與60架幻象2000-5型戰機。不過，卻相繼傳出法方不當收取軍售佣金，我國因而跨海打仲裁官司。拉法葉佣金案，法國仲裁法庭判還我國8.75億美元（約253億台幣），法方已匯還台灣。幻象戰機製造商達梭（Dassault Aviation）與另外2家航太製造商公司則遭台灣罰款2.27億歐元（約新台幣81億）。在打仲裁官司期間，法商一度不滿我國打仲裁官司，因而杯葛幻象2000後勤維修，按申請作業流程申請的零附件不僅拉高售價，供應商出貨也是慢吞吞，甚至一個零件要等上2年，幻象2000升級案至今也沒有下文。雖然法國供應商此舉並沒有違約，但是仍經常造成空軍後勤維修上的困擾。