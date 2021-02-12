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跨世紀經典「樓蘭女」魏海敏、吳興國的愛恨情仇登衛武營

記者陳美嘉/綜合報導

2021-02-12 14:30:00

▲ 新象.環境文創攜手當代傳奇劇場，原班人馬再現跨世紀經典大戲「樓蘭女」。（圖／新象.環境文創提供）
▲ 新象.環境文創攜手當代傳奇劇場，原班人馬再現跨世紀經典大戲「樓蘭女」。（圖／新象.環境文創提供）

「樓蘭女」改編自希臘三大悲劇詩人之一尤里庇狄斯最著名的劇本「美蒂雅 」，訴說樓蘭女的丈夫，大宛王子頡生為爭權復國不惜背叛愛情和家庭的故事；此劇將故事場景由希臘城邦科林斯轉換至西域狂沙漫天的敦煌，讓東西兩個文化座標鏈接成一線，成為平行的兩千年時空交疊軌跡。2月27、28日將於衛武營演出。

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新象.環境文創攜手當代傳奇劇場，原班人馬再現跨世紀經典大戲「樓蘭女」，飾演樓蘭公主美蒂雅的魏海敏在劇中展現完美的表演，由被丈夫拋棄的自憐自哀，到後來決心復仇的妒恨與籌謀，對女性心理的演繹絲絲入扣；而大宛王子頡生由吳興國飾演，詮釋為爭權復國不惜背叛愛情和家庭的反派角色。

▲「樓蘭女」在藝術形式的表現上融合傳統戲曲（京劇、儺劇等）、現代舞、邊疆樂曲的元素及現代劇場的概念。（圖／新象.環境文創提供）
▲「樓蘭女」在藝術形式的表現上融合傳統戲曲（京劇、儺劇等）、現代舞、邊疆樂曲的元素及現代劇場的概念。（圖／新象.環境文創提供）
不同於當代傳奇劇場其他劇作鮮明的京劇色彩，「樓蘭女」在藝術形式的表現上融合傳統戲曲（京劇、儺劇等）、現代舞、邊疆樂曲的元素及現代劇場的概念，孕育出一種「東方舞台劇的現代戲曲形式」。以聲腔與音樂而言，「樓蘭女」不再使用西皮二黃，拋下了程式化的唱唸做打，轉而由許博允所創造的音樂貫穿全劇，作曲上融合西域民族歌謠、西藏梵唄與現代音樂，孕育獨特音樂美學，戲劇張力震懾人心。

舞台設計由國際名建築師羅興華率瀚亞設計團隊首度跨界操刀；服裝方面，葉錦添以20 世紀超現實主義為靈感，嘗試著把所有場景都堆疊在魏海敏的身上，造成舞臺視覺上的壓迫感，隨劇情推展，服裝一層一層褪去，也愈來愈接近美蒂雅滲血的內心。

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