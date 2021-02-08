一堆「赫赫有名前輩」都曾騷擾人！許常德嘆：別耍嘴皮了
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 13:10:27
雞排妹（鄭家純）挺身捍衛身體自主權，意外引發台灣版「MeToo運動」，不少人都開始揭露過去不願碰觸的傷疤。對此，資深音樂人許常德也提到，近幾天很多藝人也向他訴說「曾被騷擾的記憶」，其中加害人不乏「赫赫有名的前輩」，不禁讓他感嘆：「有機會道歉的（前輩），認真簡單誠摯的道歉吧，不要再耍嘴皮子了」。
「沒有證據，就是假的嗎？有些控訴，是不在乎輸贏的，你知道嗎？」許常德在粉專表示，「遇到冤屈沒有出口的時候，避開仇恨的方法就是不要想要報復什麼，因為報復未成的過程都很折磨，報復不成的憤怒只會讓對方更得意，因為最好的報復就是將這業力讓他欠著，欠越久，利息越多，累世的積欠，是相當可觀和殘酷的」。許常德隨後感嘆，這幾日陸續有不少藝人跟他談論曾被騷擾的記憶，竟然發現「一連串赫赫有名的前輩」，都曾以突襲的、不經意等等方式，騷擾得逞，「這些前輩沒有一個不是長期的慣犯」。最後許常德也感嘆，「也許很快的，乘著時代的水逆，全都會被一股浪潮般的勇氣一起帶上來，不論是不是直接點名或匿名，全部公開一睹為快，業力反撲大快人心。是的，有一種反撲，是不在跟你談法律，不在怕輸贏，就是不再畏懼了。所以有機會道歉的，認真簡單誠摯的道歉吧，不要再耍嘴皮子了，在有生之年」。（編輯：潘毅）
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