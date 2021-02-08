中國出台「反壟斷指南」 收緊管制科技巨頭、電商平台
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-08 13:15:08
中國國家市場監管總局去年11月10日發布「平台經濟領域反壟斷指南（徵求意見稿）」後，不到3個月的時間，國家市場監管總局昨（7）日發佈「國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南」（簡稱反壟斷指南），明定平台經濟透過大數據優勢或是限制價格等，都屬於壟斷行為，可依《反壟斷法》進行執法懲處。
《路透社》報導指，中國國內的科技巨頭，例如騰訊、微信支付，還有電商平台例如阿里巴巴、淘寶、天貓或是京東等都在反壟斷指南的管束範圍內。反壟斷指南內文寫道，官制目的在停止平台經濟中的壟斷行為、保護市場的公平競爭，並限制公司定價、管制技術以及使用數據和算法操縱市場。報導續指，中國當局一改過去放縱網路商家任意發展的政策，去年起開始對電商、外送平台進行反壟斷調查，其中最著名的就是12月阿里巴巴集團被正式立案調查，還有馬雲創辦的另一個金融公司螞蟻集團，在公開募股計畫前被緊急叫停。《彭博社》引述北京律師的看法，3個月短期內出台反壟斷指南，顯示北京打擊壟斷行為的決心。報導指出，除了阿里巴巴、螞蟻集團，科技巨頭騰訊也正面臨調查；抖音（TikTok）母公司字節跳動上週提起訴訟，指控微信、QQ支付涉嫌壟斷行為，北京法院已同意受理此案。