強化計程車防疫措施 盧市長：認明「已消毒」貼紙搭乘
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-08 13:17:29
新冠肺炎疫情升溫，為因應春節走春人潮，台中市府交通局今、明兩日在文心拖吊場協助計程車消毒，且春節期間不打烊，持續提供次氯酸水給計程車運將自主消毒車輛。市長盧秀燕表示，已完成消毒的計程車，將貼上紫色「本車已消毒」貼紙，提供遊客「認證」，以利安心搭乘。
交通局今日舉辦春節關懷計程車駕駛及防疫宣導活動，由盧市長親自視察計程車消毒作業。市長表示，台中約有8500輛計程車，爲協助計程車司機做好防疫措施，今、明兩日在文心拖吊場協助計程車大消毒，已完成消毒的車子，將貼上印有「本車已消毒」的紫色貼紙，提供乘客認證以安心搭乘。另春節連假期間，交通局將持續提供次氯酸水，計程車駕駛可持執業登記證並自備空瓶，至交通局值班警衛室免費索取。為保障駕駛及乘客雙方安全，市府配合7天年假，已為每位駕駛準備7片口罩，車籍為台中市的計程車駕駛，可分別向所屬車行、合作社免費領取口罩。台中市計程車客運商業同業公會理事長邱秀美表示，感謝市府協助計程車大消毒工作，也謝謝市府提供駕駛春節連假期間每人每天1片口罩，保護司機及乘客健康安全，歡迎大家放心來台中遊玩。詹姓計程車駕駛表示，市府提供的消毒措施完善，勤做消毒才能讓乘客搭得安心。平常車隊的車上都備有次氯酸水及酒精，每位乘客下車後，司機們均會在乘客經常觸摸的地方噴灑擦拭，且每4至6小時就會進行一次全車性消毒，司機也都會自我量測體溫，保障自身及乘客健康。