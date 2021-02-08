給跑票立委改進機會 張志豪：看中評會各委員智慧抉擇
記者陳志仁/新北報導
2021-02-08 13:33:08｜2021-02-08 14:08:03
立法院去年12月24日表決萊豬的法案及行政命令時，民進黨籍立委林淑芬、劉建國與江永昌跑票，民進黨中評會今(8)日下午將開會處理；中評委之一的新北市議員張志豪主張，黨紀應嚴格執行，但仍應給這三位跑票立委有改進機會和空間。
孰悉民進黨生態的黨政人士質疑，身為中評委的張志豪若真得想幫助立委林淑芬、劉建國與江永昌等三位同志，一般而言應該是低調的處理，而非大張旗鼓的對外呼籲；尤其當過黨中央發言的人張志豪，選在中評會審議前的發言，不僅是非常不宜的作法，也有違常理，此舉恐有其它的政治考量。張志豪指出，美豬進口，不僅涉及食品安全，更攸關國家總體經貿利益，在嚴格把關食安前提下，蔡英文總統盱衡國際經貿情勢，目標明確，帶領國家持續大步向前，各界有目共睹；總統與行政院基於國家整體利益考量，作出這個重大政策的決定，民進黨自當力挺執政團隊，堅定和蔡總統站在一起。張志豪認為，江永昌等三位委員針對美豬議題，未遵守黨團決議表決，除被黨團停權外，亦被移送中評會裁處，黨紀乃貫徹政黨理念與價值的基本防線，當然必須落實；若依民進黨規章視情節輕重懲處，江永昌等三位立委可能面臨被開除或停權的命運，這對一生為黨征戰的立委而言，無疑是宣判了政治死刑。張志豪說，以江永昌為例，2012年接受黨徵召參選中和立委，僅以一萬多票落敗，2016年完成中和立委的政黨輪替，去年和蔡總統成功連任，中和至今仍是藍大於綠的艱困選區，江永昌卻奮力為黨保住一席，功不可沒；在立委席次、選區壓力與黨紀處分的權衡中，主張黨紀應嚴格執行，但應他們有改進機會和空間，至於如何執行則留待中評會各委員的智慧抉擇。