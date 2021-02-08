防不了變種病毒？南非「暫停接種AZ疫苗」 張上淳回應了
記者劉雅文/台北報導
2021-02-08 15:48:24
台灣確定取得AZ疫苗，COVAX分給非會員國的130萬劑疫苗中，目前已經確定有20幾萬劑要撥給台灣，但是南非政府昨（7）日宣佈，因為AZ疫苗對南非變種病毒株效力有限，決定停止接種計畫，對此，指揮中心專家小組召集人張上淳坦言：「這樣的訊息的確值得我們觀察。」
根據外媒報導，有實驗指出，AZ的疫苗對南非變種病毒引發的輕症效果有限，對此張上淳表示，南非政府暫停AZ疫苗，是因為對輕、中度防範力有限，但目前看來樣本數沒有很大，會持續觀察AZ疫苗相關資料，包括先前也有提到，65歲以上者是否適合使用AZ疫苗等。而在台灣使用疫苗方面，張上淳表示，台灣使用的任何一種疫苗，在國外也是緊急授權使用，後續有新資料進來，尤其是AZ疫苗有新資料出現，都會持續觀察，去研究新資料有沒有效，包括65歲以上是否適合使用AZ疫苗，會參考整體資料後，再來決定國內要怎麼使用比較恰當。張上淳解釋，因為在緊急授權使用的疫苗中，有些專家會擔心疫苗突變，因此會針對S蛋白基因序列進行調整，並且討論未來是否要連續接種2價或3價。台灣會持續參考相關資料，看AZ疫苗要使用在哪裡比較恰當，再決定是否要給國內使用。
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