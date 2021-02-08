台灣燈會主燈擬落腳高鐵新竹站 交通部：尚在綜合評估中
記者陳致宇／台北報導
2021-02-08 13:43:52｜2021-02-08 13:44:04
受到新冠肺炎疫情影響，交通部為避免民眾群聚，宣布 2021 台灣燈會取消辦理，至於耗資近 1,700 萬元打造的主燈「乘風逐光」，由於是新竹為意象設計，交通部打算放置於高鐵新竹站周邊空地展示，但目前都在綜合評估中。
交通部觀光局日前表示， 2021 台灣燈會停辦，不過許多設計師、藝術家都投入心血製作花燈，會研議讓這些作品順利完成，並再與設計師、藝術家研究，在適當時機以適當形式辦理。主燈則是考慮在高鐵新竹站周邊空地展示。交通部表示，觀光局原先規畫在全國風景管理區中擇一展出，但因考慮主燈設計以「風城」意象為主，加上新竹市政府也為燈會付出許多心力，為使主燈與竹市仍能有所連結，因此交通部請觀光局重新評估離新竹市不要太遠、又能符合防疫人流控管的場地，目前包括竹北高鐵站周邊場地在內的地點，以及因應疫情發展而定的展期，尚在綜合評估中。至於其他兩座副燈「竹鵲松風迎春曦」及「犢站金榜」，觀光局考量場出場域條件及降低整地等其他預算支出，將以轄內風景管理處為優先選擇，也會考慮延長展出時間。像是竹鵲松風迎春曦為水上花燈，必須搭配水景，因此規畫於南投的車埕貯木池展出；犢站金榜則會放置於雲嘉南風管處的北門遊客中心旁。不過觀光局強調，目前計畫都在內部評估中，待確認後會再與民眾宣布。
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