趴趴走10多天才確診！案925工廠同事16人被隔離
記者劉雅文/台北報導
2021-02-08 15:24:53
中央疫情指揮中心在6號時，有公布一名境外移入確診個案（案925），是一名本國籍40多歲男性，根據了解他從美國返國後，結束居家檢疫返回職場上班11天，事後因為要再次赴美工作，所以自費採檢，未料呈陽性確診。
根據了解，有民眾爆料案925自述足跡與事實不符，不但在公司活動期間長長沒有戴口罩，足跡還遍布全工廠，且工廠沒有做大規模的消毒，還指出個案有跟兩名高雄市警員同桌吃飯，導致多人被居家隔離。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，個案在台灣被傳染不太可能，因為沒有源頭，2300萬人裡要找到、要碰到、要傳染到，機率可以說是零。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，個案在台灣要找到人來傳，可能性幾乎是零，因為他病毒CT值很高，所以第一時間判斷就認為還是更早時間的發生感染，而血清檢查上抗體IgG及IgM，IgM陽性通常代表著「近期感染」或「正在感染」，通常IgM逐漸消失，轉而分泌IgG，因此IgG往往可表示「曾經感染」。張上淳強調，雖然個案IgG及IgM都呈現陽性，但IgM在人體內維持多久，每人有差異，確實有些人可以維持比較長時間，因此張上淳研判，案925國內感染機率還是很低，應該還是感染後帶到國內來。指揮中心發言人莊人祥也提到，疾管署區管中心同仁也有去公司疫調，目前個案隔離在醫院，有跟工廠、公司同事詢問，整個疫調過程中，都有了解他在哪裡、去過哪裡，針對個案在辦公室不能保持1公尺、超過15分鐘等接觸者，都匡列起來要居家採檢，目前總共有16人被匡列。
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