高中生單車環島公園過夜 暖警深夜伸援手
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-08 17:34:39
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2月1日深夜23時許，臺中市政府警察局第二分局臺中公園派出所所長程錫國巡邏行經園區內廁所旁花圃時，發現一名年輕人橫躺在地，以為又是賭氣離家出走的年輕人，趕緊趨前關心。原來王姓學生有著熱血環島夢，覺得人生只有一次，不能重來，平日省吃儉用，把零用錢都存下來，購買自行車裝備，要趁著寒假完成個人自行車環島的夢想，挑戰自己。王男1月28日從基隆市暖暖區騎車出發，抵達臺中時已是旅程的第5天，由於旅費拮据，這段時間大多都在超商、公園、學校或火車站克難過夜，為了省錢有時更是一天只吃一餐，餓了就喝公廁內的自來水果腹。程所長得知原委後，十分不忍，便邀請他至所內稍作休息，除熱心以水果、麵包及飲用水招待，更贈送泡麵、餅乾等乾糧，讓其旅途上可以隨時充飢，並協助補充乾淨的飲用水，幫助他繼續未完的旅程。王姓學生熱情地向員警分享旅程中的所見所聞，一路上若遇上任何疑難雜症，他就向當地派出所員警詢問，直呼警察是他：「旅途中最好的嚮導」，讓他對警方濃濃的人情味留下深刻印象。程所長也特別提醒王姓學生務必要致電跟家人報平安，家長對於警方的主動關心亦不斷道謝，也提醒王男旅程要注意安全，在休息過後王姓學生揮手向警方道別，強調：「警察的熱情相助，一輩子都忘不了！」分局長蔡元戎表示，110年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸；春節期間，警方除用心於治安及交通工作，更秉持「為民服務」的精神，殷切關懷轄區弱勢民眾，讓北區居民平安快樂地過年！
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