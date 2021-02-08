向部桃醫護致敬！ 歐客佬贈千包世界冠軍掛耳咖啡

部立桃園醫院群聚危機解除，清零計畫順利在昨日達標。歐客佬連鎖咖啡為向無私奉獻的醫護人員致敬，特別製作千份印有「向部桃醫護致敬」的客製化掛耳咖啡包，並由員工親筆寫下愛心便利貼，連夜送達部桃，希望讓醫護人員在卸下重擔後，第一時間品嚐到最好的咖啡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

歐客佬精品咖啡指出，向醫護致敬的千份掛耳咖啡，是採用2019年世界盃烘豆大賽第一名、俄羅斯籍烘豆大師的配方，緣自於歐客佬今年與世界盃烘豆大賽前三名烘豆大師合作，預計推出的「世界頂級烘豆大師調配豆」全球獨家風味。

▲歐客佬連鎖咖啡員工為向部桃醫護表達敬意，親筆在愛心便利貼上書寫祝福與感謝。（圖／歐客佬提供）

這三位大師分屬於俄羅斯、羅馬尼亞及波蘭，原本今年要把他們得獎的咖啡配方親自帶來，但因全球疫情爆發，三人無法前來，不過他們已經將配方跟烘焙曲線，先寄達台灣。

歐客佬執行長王信鈞指出，衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染，近一個月來，第一線醫護人員24小時不分晝夜輪班，全心抗疫最是辛苦，無私奉獻精神也讓大家感佩。

▲歐客佬為向部桃醫護致敬，連日趕工製作千包「向部桃醫護致敬」的客制化掛耳咖啡，已送達部桃。（圖／歐客佬提供）

王信鈞說，為向他們致敬，特別提出致贈世界冠軍咖啡給部桃醫護人員想法，獲得員工們全力支持。連日來，先由美工設計專屬包裝，上頭印有「衛生福利部桃園醫院」標誌，另寫上「謝謝您無私的奉獻！全民防疫，台灣加油！Thank You」，屬於客制化咖啡包以示敬意。

此外，員工們也親筆在愛心便利貼，寫下「加油」、「台灣有您真好」等感謝言詞，希望讓收到咖啡的醫護人員，感受到全民對他們的衷心謝意。