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他強拉邱澤大談「男人私密」話題　精采對話引發討論

記者翁新涵/綜合報導

2021-02-08 15:01:09

▲李立群（左）拉邱澤大談男性話題。（圖／八大電視）
▲李立群（左）拉邱澤大談男性話題。（圖／八大電視）
八大戲劇台《她們創業的那些鳥事》昨（7）日播出第3、4集，開播第2周收視再創新高，有線電視收視衝到0.75、分眾族群中的女性25-34歲更一舉突破1.02，蟬聯有線電視周日華語連續劇收視冠軍。昨天劇情中，李立群強拉邱澤大談「男人私密」話題，尤其引爆話題。
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《她們創業的那些鳥事》昨天的劇情播出陳意涵、林心如及簡嫚書各自辭職，並合夥成立新公司「Little Bird」，PTT網友一路好評熱議，其中飾演陳意涵父親的李立群，為了女兒未來「性」福著想，拉著邱澤大談男人私密話題。
▲▼邱澤（上圖，下圖左）被學姊陳意涵（下圖右）反問是否喜歡她，網友急等男主角給答案。（圖／八大電視）
▲▼邱澤（上圖，下圖左）被學姊陳意涵（下圖右）反問是否喜歡她，網友急等男主角給答案。（圖／八大電視）
▲▼邱澤（上圖，下圖左）被學姊陳意涵（下圖右）反問是否喜歡她，網友急等男主角給答案。（圖／八大電視）
只見戲裡，李立群熱情提議去試「藥酒」、「心理醫師」，邱澤則猛抓頭尷尬回應：「告白有問題，不代表性功能有問題。」說完立刻落跑！李立群、邱澤兩人1分半的精采對戲，看得網友直呼過癮，留言「整個喚起年少時看他（李立群）演的劇、相聲的回憶！很逗很妙！」
不少網友對場景的美術設計也印象深刻，特別是劇中李立群經營的「夏館子」小吃店，除了搭建陳設有年代感，為了符合店鋪內的用具有使用歲月痕跡，劇組把買的全新餐具與附近的餐廳店家交換，拿回舊餐盤擺放，細節講究之處令人驚豔。
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