Tag人物／大愛收容愛滋病患 楊捷為黑戶寶寶造庇護所
文/陳錦欣
2021-02-08 20:30:00
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楊捷最早是因為朋友田啟元的關係，開始了愛滋病患收容工作，之後越來越多無家可歸的愛滋感染者找上楊捷，為了照顧、收容愛滋病患者，楊捷在台北租了公寓，並且開了一間花店，這間花店成為愛滋病友的避風港，也開始有了「關愛之家」的名稱，除了愛滋感染者，楊捷之後也開始照顧懷孕而逃跑的移工媽媽到無國籍的寶寶，他們都可以暫時在「關愛之家」這裡得到庇護。
為了弱勢族群挺身而出，楊捷要面對的是整個社會既定俗成的價值觀，楊捷說：「我們做這個工作從愛滋病到移工這一塊，其實都叫好不叫座。」「大家都說你做的很棒、你很偉大，但是沒有人捐款給你。」「在愛滋病這塊，大家有一點偏見會存在。」「在移工這一塊有牽涉到非法外勞的議題。」「很多人覺得，你幹嘛去幫助非法？」字裡行間皆是講者無奈、聽者鼻酸，明明是做善事，「關愛之家」經歷了30多年非法的存在，經歷過被社區鄰居的排擠、社會大眾的偏見歧視、民意代表的強力阻攔要求關閉，2019《關愛之家 台灣關愛基金會》經由台北市政府輔導協助轉型，新成立位於南港的「關愛之子家園」，不論是幼童比例、環境設備完全符合政府法規，每日菜單也必須經過營養師調配、主管蓋章審核，不論現實多麽苛刻，楊捷努力希望可以給孩子一個，無憂無慮的棲身之所。
每年政府會協助轉介個案，請楊捷幫忙照護，這些問題並不是楊捷一個人的責任，然而楊捷一肩扛下，過程中她常因為收容移工、幼兒照顧等問題，受到勞工局、社會局的約談，「其實所有的部門都知道我們在做什麼啊！」楊捷無奈的說，希望政府機關能提供相對應的協助，而非看見黑影就開罰，她舉難民營的例子，當難民進入一個國家的國界非法拘留，有些國家有「難民法」提供「特赦」令他們免於罰則，同理，她也希望在努力幫助別人的同時，可以獲得更多政府及民間的支持，目前農曆年節將至，基金會也為待產的移工媽媽與小孩募集年菜，或許社會齊心盡一份力，就可以讓新的一年總是充滿更多愛的希望。【Tag人物小檔案】 ●姓名：楊捷（婕妤） ●簡歷：˙1986年 照顧第一個愛滋病人田啟元˙2003年 成立社團法人台灣關愛之家協會˙2006年 獲得醫療奉獻獎˙2011年 成立財團法人台灣關愛基金會●最新訊息：˙關愛之家 台灣關愛基金會臉書：https://www.facebook.com/twhhf˙財團法人台灣關愛基金會官網：https://www.twhhf.org/《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。
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