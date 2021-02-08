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緬甸全國萬人示威第3天　首都奈比多警方出動水炮車攻擊

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-08 14:50:03

緬甸
▲緬甸仰光街上的遊行隊伍，抗議民眾高舉翁山蘇姬的頭像，手板上寫著「拒絕軍權、我們要民主」等訴求。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍方2月1日發動軍事政變，逮捕國務資政翁山蘇姬、總統溫敏以及多位執政黨人士，緬甸民間發起「不合作運動」，號召醫護人員罷工表達不滿。抗議者5日開始聚集在大城市仰光的街頭，抗議活動進入第3天，今（8）日首都奈比多（Naypyidaw）也出現大量抗議者，比起三指、高舉代表全國民主聯盟（NLD）的紅色旗幟，警方為驅散抗議民眾首次出動水炮車。
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▲緬甸民眾手拿翁山蘇姬、溫敏的頭像在街上抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸民眾手拿翁山蘇姬、溫敏的頭像在街上抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲緬甸首都奈比多的警方出動水炮車驅離抗議民眾，圖片可見道路被大量的機車騎士佔領。（圖／翻攝自Twitter）
反對軍事政變的示威進入第3天，全緬甸成千上萬的民眾參與了抗議活動。緬甸民眾騎著機車雙載，舉著字卡和三指在街上遊行，路上的行人也揮舞紅色旗幟；大城市仰光有僧侶加入遊行，手持五彩的佛教旗幟和NLD的紅色橫幅；東南沿海城市土瓦（Dawei）的民眾身著全黑服飾，遊行至北方的克欽（Kachin）。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲大城市仰光的街道上聚集了許多抗議者，要求軍方釋放翁山蘇姬、反對軍事政變奪權。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲緬甸年輕人騎著機車在街道上抗議，後方的乘客舉起三指或是字卡。（圖／翻攝自Twitter）
21歲的示威者Thaw Zin表示，不希望下一代仍被威權統治，直到締造歷史前，他們必須要完成革命、奮戰到底；公立醫院的護士Aye Misan說，「醫護人員作為『公民不服從運動』的主要參與者，希望敦促所有公務員加入運動的行列，我們必須為自己的命運而戰，徹底根絕軍事統治。」
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲奈比多的示威者遭到水炮車驅趕，身上的衣物都被淋濕。（圖／翻攝自Twitter）
據《路透社》報導，網路上流傳的影片顯示，緬甸首都警方在示威期間用水炮車射向民眾，一些人在被水炮擊倒時受了點輕傷，示威者呼籲警方不要傷害民眾後，水炮車的攻勢似乎趨緩，但抗議活動仍在繼續。
雖然週日（7）軍用卡車進駐仰光，另外接擔憂衝突升級，但和1988年、2007年的血腥鎮壓相比，目前緬甸的抗議活動氣氛仍算和平。「公民不服從運動」除了醫生、老師還有公務人員都加入了罷工，曾經參與1988學運的Min Ko Naing表示，希望所有政府部門人員自週一全面罷工，向軍方奪權表達不滿。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲奈比多警察出動水炮車，但被一旁示威的民眾團團包圍。（圖／翻攝自Twitter影片）
 
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