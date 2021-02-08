緬甸全國萬人示威第3天 首都奈比多警方出動水炮車攻擊
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-08 14:50:03
我是廣告 請繼續往下閱讀
反對軍事政變的示威進入第3天，全緬甸成千上萬的民眾參與了抗議活動。緬甸民眾騎著機車雙載，舉著字卡和三指在街上遊行，路上的行人也揮舞紅色旗幟；大城市仰光有僧侶加入遊行，手持五彩的佛教旗幟和NLD的紅色橫幅；東南沿海城市土瓦（Dawei）的民眾身著全黑服飾，遊行至北方的克欽（Kachin）。
21歲的示威者Thaw Zin表示，不希望下一代仍被威權統治，直到締造歷史前，他們必須要完成革命、奮戰到底；公立醫院的護士Aye Misan說，「醫護人員作為『公民不服從運動』的主要參與者，希望敦促所有公務員加入運動的行列，我們必須為自己的命運而戰，徹底根絕軍事統治。」
據《路透社》報導，網路上流傳的影片顯示，緬甸首都警方在示威期間用水炮車射向民眾，一些人在被水炮擊倒時受了點輕傷，示威者呼籲警方不要傷害民眾後，水炮車的攻勢似乎趨緩，但抗議活動仍在繼續。雖然週日（7）軍用卡車進駐仰光，另外接擔憂衝突升級，但和1988年、2007年的血腥鎮壓相比，目前緬甸的抗議活動氣氛仍算和平。「公民不服從運動」除了醫生、老師還有公務人員都加入了罷工，曾經參與1988學運的Min Ko Naing表示，希望所有政府部門人員自週一全面罷工，向軍方奪權表達不滿。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？
82.94%17.06%2021-02-01-2021-02-08
您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？
47.12%52.88%2021-02-01-2021-02-08
PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？
53.31%46.69%2021-02-02-2021-02-08
即時