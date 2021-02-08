刪Q啟動！罷免陳柏惟第一階段名冊送交中選會
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-08 15:43:01｜2021-02-08 16:14:09
提案罷免台灣基進立委陳柏惟的「刪Q總部」，今（８）日下午北上正式向中央選舉委員會提案，並提交第一階段4357份領銜人名冊。刪Q總部提出四大罷免陳柏惟的理由，並坦言罷免陳柏惟讓他們感到害怕，但是仍要挺身站出來。罷免陳柏惟提議領銜人楊文元受訪表示，罷免陳柏惟主要理由包括中火停機、當選後在霧峰買房的政見都跳票；陳柏惟是台中選區立委，但是卻在全國到處開服務處，前有全國不分區議員王浩宇，現在有不分區立委陳柏惟，根本不關心台中選區。楊文元更指出，陳柏惟在立院與社群媒體常說髒話，說自己很能打架，能夠1個打35個。楊文元表示，最令他們無法忍受的是陳柏惟不顧台中第二選民的食安與健康，「我們就不想吃萊豬，陳柏惟卻還拍片說蜜汁火腿超好吃。」他向陳柏維喊話，「正事不幹，罷免當來。」呼籲陳柏惟回應呼應罷免的理由，不要每次遇到質疑就拿中共出來當擋箭牌。楊文元表示，原本預設陳柏惟是討厭鬼等級，預設拿到3500份領銜人名冊，沒想到陳柏惟是「顧人怨」等級，拿到5000多份領銜人名冊，扣掉資料不完整、字跡不整齊，還是有第一階段4357份領銜人名冊進中選會提案。媒體詢問會不會擔心蔡英文總統又下令傾全民進黨之力，要求全力「保Q」?楊文元表示，很多民眾簽完名之後會問會不會被查水表，「刪Q總部」的人都坦承很害怕，但是仍要勇敢地挺身站出來。楊文元表示，罷免陳柏惟沒有黨派問題、不關統獨，如果蔡英文總統支持罷免，他們也歡迎。