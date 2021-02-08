3綠委萊豬棄權重提輕放？綠委：要有一定程度處分
記者劉育辰／台北報導
2021-02-08 15:03:52
民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人在去年立法院萊豬表決大戰時，違背黨團一致投票的決議，遭黨團重罰停權3年、罰款3萬，後移送至民進黨中央處置。今（8）日民進黨中評會召開會議，對於先前有中常委認為「一事不罰」不該再行懲處，中評主委康裕成表示，黨團權利與黨員權利不同，沒有一事不二罰的問題。中評委林宜瑾則認為，要有一定程度的處分。
今日民進黨中常會針對3名立委在立院萊豬表決棄權等案召開會議。先前，中常委陳茂松在中常會中提到，3人在黨團已被處罰，依據一事不二罰的原則，不應再行懲處。對此，康裕成表示，先前黨團大會處理的是針對3人「黨團」權利部分予以停權3年的處份；中評會則是處理3人「黨員」權利的部分，沒有一罪二罰的問題。不過，倘若3人遭停權超過2年，恐怕將影響未來選舉佈局。對此，中評委林宜瑾表示，中評會是合議制，還沒有開會前不方便發表意見。但身為立委，對於3人不一致的投票行為覺得並不可取；至於黨規處理方式有警告、停權、除名，到底用到哪一種標準來處置，會是這次開會的重點，她認為還是要讓3人受到一定程度的處分，但若影響未來選舉佈局，茲事體大，已非單純的違紀問題。林宜瑾強調，3人棄權並非初犯，而是慣犯、累犯，吳思瑤因為配合黨團一致投票，現在面臨罷免問題，怎麼處置可以嚇阻3人未來不再犯，是比較周全的方式。