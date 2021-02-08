名家論壇》單厚之／清「捷」不成之後 刪「Q」會過嗎？
文/單厚之
2021-02-08 15:09:37
高雄市議員黃捷罷免案被否決，罷免不同意票65,391票比同意票55,261高了將近1萬票。但罷免團體「刪Q總部」今天仍赴中選會繳交罷免陳柏惟的第一階段領銜人名冊；陳柏惟則回酸，第一階段的門檻（1%）應該全台都會過，因此完全以平常心看待。
罷捷失敗後，國民黨內出現一種自我安慰的神算數，指黃捷的不同意票雖然高過同意票，但65,391票遠低於2020年蔡英文總統在同一選區得到的14萬票、民進黨立委許智傑的11萬票，也低於陳其邁在市長補選的8萬2千票；相對的，高雄市長補選時，李眉蓁在鳳山僅拿下33,561票，如今卻贊成罷免票卻多了2萬票，足見藍綠消長之勢。總統大選、立委選舉與補選、罷免的情境都不相同，不管「九合一」或總統、立委大選，代表的是政黨勢力重分配、中央地方的政權論替，選民的關注度高，投票率自然也高。補選的影響則相對小得多，即便是去年的高雄市長補選，投票率也才41.83%。罷免則通常是單方發動、投票率理論上會更低，尤其事前各方都預期黃捷罷免案很難過關，贊成、反對票很可能都沒有太大的意義，但最終正反雙方仍投出了41.54%的投票率。正方顯然有很強的動力，要表達對黃捷的厭惡；而反方表達的則是繼總統大選、韓國瑜罷免案、高雄市長補選之後，對藍軍再次堅決的否定。黃捷罷免案慘敗之後，藍軍仍有相當高比例堅持應該繼續罷免萊委，即便原本呼籲停止罷免的趙少康，也澄清自己是說「刪Q」、「罷瑤」結束之後再檢討。藍軍之所以如此執著，最主要就是認定陳柏惟的台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰，俗稱「大烏龍」）藍大於綠，「刪Q」很可能會過關，務必除之而後快。要說「大烏龍」「藍大於綠」，其實更精準的講法應該是顏家＞國民黨＞綠，2020年大選，韓國瑜在這區的得票是83,447，而一路挺韓的顏寬恆得票則是107,766。但最終顏寬恆仍以5000票之差，敗給了陳柏惟；而2014年同樣獲得顏家力挺的胡志強，在這個選區其實輸林佳龍也有一大截。大烏龍再藍，也不會比王浩宇所在的中壢更藍。以王浩宇的情況，尚且只以25.81%低空略過罷免門檻，陳柏惟的罷免理論上會更難。藍軍之所以仍堅信「刪Q」能夠成功，其實是相信顏家的動員能力能超過中壢。根據概算，陳柏惟的罷免門檻大概是72,781票，比王浩宇的罷免門檻低了9000票、跟黃捷的罷免門檻相仿。若以2020年韓國瑜的得票為基礎，要有韓國瑜87.21％的支持者出來投下同意票；若以顏寬恆的得票為基礎，也要有67.53%的顏寬恆支持者出來投票。正是這個67.53%的門檻，讓國民黨人覺得，以顏家的動員能力，或許有機會一搏。但別忘了，顏寬恆的107,766票，是在去年總統大選高度對立、投票率創新高的情況下，「大烏龍」投票率達77.20%下的結果。在對立氛圍遠不如去年的情況下，顏家和國民黨能否發揮將近7成的動員力，其實是很值得懷疑的。尤其顏寬恆身為陳柏惟罷免案的獲利者，恐怕很難大張旗鼓、火力全開的支持罷免案，甚或是動員顏家的系統支持罷免，以免落人口實，成為將來選舉中負面因素。而即便是台中出身的國民黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕，將來是否會願意公開站台支持罷免陳柏惟，也都值得懷疑。陳柏惟擔任立委後的表現，顯然談不上好，理論上如果沒有罷免，顏寬恆下次應該很好選。但如果陳柏惟挺過了這次罷免，就會變「大尾」，有助於下次連任的氣勢。民進黨當初之所以會禮讓陳柏惟參選，就是因為民進黨自己沒有足以跟顏寬恆力拼的候選人，所以才讓陳柏惟當刺客。但如果陳柏惟真的被罷免，必然拉高藍綠對立的情緒，民進黨此時提出的補選人選或下次競選的人選，都可以很容易凝聚綠營支持者的情緒，在選舉中取得不錯的成績。「刪Q」看似容易，但其實遠比罷免王浩宇的難度高。國民黨罷免陳柏惟即便勝了，也只可能是慘勝，顏家在短短兩年多內，要經歷罷免、補選、再次選舉3次大型的動員。而罷免陳柏惟如果沒有過關，國民黨跟顏家都會受到不小的衝擊。藍軍在繼續「刪Q」之前可要三思。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com