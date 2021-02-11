NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／貓不愛防舔圈！主人奇想換「這個」　網笑：有味道～

文/寵毛網

2021-02-11 22:00:00

貓不愛小花甜甜圈，主人奇發奇想換「這個」！（圖／Facebook＠Nicky Tu）
▲貓不愛小花甜甜圈，主人奇發奇想換「這個」！（圖／Facebook＠Nicky Tu）
這防舔圈好好用也好好吃喔！Facebook＠Nicky Tu家的虎斑貓：小花，因身患惡性腫瘤需開刀將之切除，術後的傷口必定疼癢難耐，未避免小花舔舐傷口，涂小姐為牠帶上小花甜甜圈形狀的防舔圈，但這防舔圈實在太大，讓小花很難好好地吃飯、喝水，於是秉持著「為了主子，奴才有什麼想不到」的精神，涂小姐做出了又經濟又實惠的DIY防舔圈，一起看下去吧！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小花：我家奴才很聰明～（圖／Facebook＠Nicky
▲小花：我家奴才很聰明～（圖／Facebook＠Nicky Tu）
▲小花：為了我可以變成女超人喔！（圖／Facebook＠Nicky
▲小花：為了我可以變成女超人喔！（圖／Facebook＠Nicky Tu）
若小花不停舔舐身上的開刀傷口，容易讓縫線處感染、化膿，後果難以想像，但市面上販售得小花甜甜圈又因太過龐大，會影響貓貓進食、飲水，讓涂小姐陷入兩難。於是她就將頭腦動到了家中吃完的泡麵碗上頭，小小一個與小花身型適配，麵碗高度不至於讓牠無法吃乾乾，也恰巧讓牠舔不到傷口，奴才花了一個晚上，終於大功告成！
原來泡麵碗還有這樣子的功能啊！適當的大小戴到小花身上也看起來非常精緻可愛，一點都看不出來之前有人類端著它在吃麵呢！而對於小花的病情，涂小姐非常積極處理，為其購買保健食品、日常護理，並留下有力的一句話：「我現在唯一能想到的就是，以後不管她的病情是好是壞，我都會陪牠面對！」也希望小花的身體狀況能一天比一天更好，與涂小姐共同渡過接下來的每個春夏秋冬。（編輯：李惠婷）
關鍵字

NOW民調中心

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
65.19%34.81%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀