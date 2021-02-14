新的一年動起來！如何擺脫拖延症？專家曝「4關鍵解方」
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 09:00:00
年假期間，許多民眾不免要展望新年，擬定新計畫和待辦事項清單。但是年復一年，常常發現每年的新年新希望似乎總是無法達成，究其原因，其實就是太「懶」了，凡事總是能拖就拖。事實上，「拖延症」已經成為現代人的心理問題，對此，專家就提出了4個方法幫助我們擺脫拖延症，一起來看看吧。
根據《BBC》報導，學者提出克服拖延症的4個方法如下：正確的期望我們經常傾向於低估完成任務的機會，進而降低了我們本身的動力。評估任何計畫的可行性時，正確的期望很重要，別太過消極了。延誤敏感性很多人做正事前會想說手機「再滑一下就好」，卻不自知就是這「再一下」的念頭，會給整體進度帶來非常大的延誤。提高自己對任何延誤的敏感，時時保持警惕。肯定完成任務的價值很多時候我們之所以拖延，寧願沈溺於眼前短暫的玩樂，重點就在於我們其實並沒有真正去肯定完成任務的價值，我們內心並沒有真正相信達成任務會給自己帶來很大好處，自然就會只顧眼前不顧未來了。缺乏正確的自我認知自我意識、評估自己的行為、對自己的思維進行分析性的批判評價，專家稱之為「元認知」，只有我們擁有正確的「元認知」，我們才能夠去改正自己的行為和想法。最後專家也建議大家經常問自己這4個問題，「成功的人將如何完成目標？如果您不執行任務，您感覺如何？您需要立即執行的下一步是什麼？如果您可以做一件事情來幫助自己按時實現目標，那會是什麼？」新的一年想要有新氣象，就從改善拖延症，常問自己上述的4個問題開始吧！（編輯：倪浩軒）