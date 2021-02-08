Google員工福利大公開！辦公室能唱K、打電動竟還有診所
記者賴志昶／台北報導
2021-02-08 15:29:58
Google日前宣布，正式啟用於台北遠東通訊園區的全新辦公室，首次向台灣各界公開Nap room、按摩室以及遊戲室等新穎的設施與員工服務。官方表示，他們相當重視照顧每一位員工的全方位需求，因此在全球的 Google 辦公室中皆有相關或類似的員工福利設施。
走入Google於台灣的全新辦公室，除了嶄新且深具創意的外觀設計外，他們Logo外牆更是由台灣特有苔癬所組成。而為了員工整體身心健康狀態，Google於辦公室設有各式設施，其中員工餐廳更提供多元的三餐選擇；此外，辦公室內也設有健身房、按摩房等有各種不同的健康、娛樂和休息設施，讓員工在上班隨時享有放鬆或刺激的體驗。值得注意的是，這家全球網路巨擘於台灣的新辦公室中還設有診所。官方表示，這是 Google辦公室在台灣的第一個健康中心，包括 2 個諮詢室和 1 個心理諮詢室，安排專業醫生、護士在固定時間駐點服務，提供員工即時的醫療和保健服務，並設有專門服務櫃檯提供員工現場櫃檯預約；這裡的服務預計會在今年下半年開始啟用。此外，台灣辦公室中也設有Nap room與Mom’s Room。官方指出，午睡也是公司文化的一部分，所以在很多的辦公室，包括台灣，都有設置安靜的小房間，讓員工在需要的時候可以休息放鬆、恢復精神；另為滿足員工需求，他們於辦公室內設有寬敞設備齊全的哺乳室，照顧公司中的每一位媽媽。Google本次公開的辦公室設施中，最令人羨慕的當屬於遊戲室了。官方說，在遊戲室中員工不僅可以放鬆身心，更能在遊戲過程中激發工作上的靈感與動力；在這個空間中，公司提供了最經典且最熱門的的遊戲與娛樂產品，未來也將繼續更新設備，讓員工享有最完整的娛樂體驗；此外，他們也讓同事自行決定遊戲室中應該包含哪些設備，像是卡拉OK包廂、電子鼓、桌上足球桌、賽車機、撞球以及其他電動遊戲這些嶄新的服務設施，所謂的就是員工福祉。Google硬體副總裁彭昱鈞表示，Google 相當重視每一位員工的身心靈健康，打造這樣的工作環境也有助於員工擁有開放、自由的思考，並激勵創新與協作。至於什麼樣的人才能夠進入Google台灣呢？彭昱鈞說，他們希望人才擁有的特質是積極主動、對工作有熱忱、能和同事互相配合，又具備足夠的專業能力；而今年他們持續在台灣擴大招募規模，其中關於硬體團隊的相關職缺有很多、領域涵蓋很廣，非常希望優秀的台灣人才可以加入。另外，Google台灣過去對同婚等人權、社會議題上，總是毫不避諱的表態。彭昱鈞表示，他們的企業文化相當多元開放，同時也致力於打造多元、平等、包容的工作環境；因此，他們除了是第一個以企業名義參與台灣同志大遊行的公司以外，企業內部也落實多元共融文化，例如公司政策會考慮 LGBT 社群，在福利方面也一律一視同仁；此外，每年也會透過 DEI （Deversity, Equity and Inclusion）Week ，舉辦一系列相關活動及講座，提倡並鼓勵員工共同實踐多元包容的理念。彭昱鈞強調，對企業而言，多元文化背景的人才能夠互相包容尊重，並激盪出更多不同想法，因此相當歡迎有多元文化背景的人才加入，一起打造更多創新的產品與服務，使全世界的使用者受惠。針對女性與弱勢族群方面，彭昱鈞稱，Google於2019 年推出了針對弱勢殘障族群的獎助學金 「Google Taiwan Student Associate 專案」，目前已獲良好迴響，今年將擴大該專案範圍，並提高獎學金申請名額，幫助弱勢學生提升職場技能，累積更多實際工作經驗；此外，也延續過去針對鼓勵女性學習資訊科學、進入科技產業的努力，在今年持續透過相關講座與交流活動推廣倡議。