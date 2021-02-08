隔離結束前5小時「挖地道」逃跑！印尼男在韓國違反防疫
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-08 15:33:56
韓國政府2020年4月1日起，要求所有入境的外籍人士必須至指定設施隔離14天，近日傳出一名24歲的印尼籍船員，抵達韓國入住防疫旅社後，竟然在隔離期結束前5個小時徒手挖開飯店內的造景，從地道逃跑過了3天才被警方逮捕。
據韓國媒體報導，2020年9月，印尼籍船員入境後被安置在首爾的隔離酒店，沒想到在隔離限解除前5個小時，徒手挖地道逃跑，違反當地的《傳染病預防管理辦法》，逃亡了3天在忠清北道清州被警方逮捕，韓國法院最後考量男子反省態度良好且未造成任何傳染，判處其8個月徒刑、緩刑2年。韓國媒體的報導畫面可見，男子入住於飯店一樓，房間角落有一處花園造景，印尼男用手挖開鬆軟的泥土之後從地道離開，將大部分的行李、護照都遺留在飯店內。當飯店員工前往通知男子隔離結束時，才發現他已溜之大吉。警方過了3天的追捕才在忠清北道找到印尼男子，推斷男子可能想非法滯留於韓國所以才逃跑，但法院認為印尼男態度良好，且未造成病毒傳播，從輕量刑。
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