翁立友公司慘輸雞排妹1人 律師大嘆「這費用」不能省
娛樂中心／綜合報導
2021-02-08 15:39:37
雞排妹（鄭家純）控訴主持尾牙場時，被台語天王翁立友言語、摸臀性騷擾，男方開記者會遭她1人拆台，不僅活動延遲，出面調解的孕婦經紀人，以及後面翁的說詞被評為公關災難、情緒勒索。對此，知名律師林智群點出翁立友在這場鬥法中慘敗的關鍵。
對於翁立友記者會惹罵，林智群昨（7日）發文列3點敗筆，先是認為翁所屬的豪記唱片，既然知道雞排妹要踢館，就應該大方讓她在場，表明雞排妹若有意見，待翁說明完會再給機會回應，而不是把人趕走或拒於門外，「不讓人家進來，反而顯得心虛。」再來，林智群指出，翁立友第一個應說明有無性騷擾，「如果有，就道歉，如果沒有，就講清楚真的沒碰到，更沒有性騷擾的意思，如果鄭小姐因此感到不舒服，願意為此致歉。」至於媽媽的心情、自己的委屈，建議後面再說，「那個是附帶的東西，不是這個記者會的主軸。」由於這3點翁立友和公司員工都沒做到，林智群直言這就是媒體和大眾反應不好的原因，感嘆這告訴大家「公關公司的錢不能省」，如果不找公關公司，也至少找律師討論，該講什麼話、怎麼講，至少律師可以給一點建議。（編輯：楊穎軒）
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