中職／熱身賽2月26日開打　首戰斗六上演「龍象大戰」

全世界深受疫情影響，去年更有多項體育賽事因而停擺。揮別不平靜的2020年，中華職棒將迎來第32個球季，好夥伴臺灣銀行也不缺席，冠名熱身賽持續力挺中職。五支球隊蓄勢待發，中職32年例行賽前哨戰，熱身賽將於2月26日率先登場，熱血棒球季宣告正式回歸。

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臺灣銀行持續推動企業永續發展，支持各項公益體育活動，力挺2021中華職棒熱身賽。熱身賽首日（2/26）晚間18:35兩地開打，統一7-ELEVEn獅與富邦悍將在澄清湖棒球場交手，斗六棒球場則上演中信兄弟與味全龍之戰。27日同樣兩地開打，晚間17:05富邦悍將在澄清湖棒球場對戰樂天桃猿；統一7-ELEVEn獅則在斗六面對味全龍。

3月3日至6日，將有4場熱身賽在台南棒球場進行，3月9日至10日則移師嘉義市棒球場。總計20場、為期13天的中華職棒熱身賽，皆安排在中南部球場進行，5支球隊各出戰8場，其中3月1日及週六、日是17:05開打，3月6日斗六場則是13:05開打，請球迷朋友特別注意。賽事期間場場直播，也歡迎透過愛爾達體育台、緯來體育台、MOMOTV (CH75)及CPBLTV一賭球星風采！另外，為回饋廣大球迷的支持，2月26日中信兄弟VS.味全龍、27日富邦悍將VS.樂天桃猿以及28日統一7-ELEVEn獅VS.中信兄弟的比賽，將首次透過CPBL中華職棒官方粉絲團線上直播。

同時，聯盟正與疫情指揮中心研究採取實聯制售票開放觀眾進場之方案，等待方案出爐後，將會正式公布售票相關內容。