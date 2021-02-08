喊Make Taiwan Great Again！趙少康宣布參選2024

近日回歸藍營的資深媒體人趙少康今（8）日拋出政壇震撼彈，公開宣布將爭取代表國民黨參選2024年總統，參選的原因是蔡英文總統做得太爛，他這次爭取參選，沒有跟任何人事先討論。趙少康也喊出口號「Make Taiwan Great Again！」
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對於趙少康有意爭取2024總統候選人提名，國民黨發言人鄭照新回應表示，在執政黨將國家方向帶向低迷混沌的艱難時刻，樂見更多同志勇於為國家前景與方向展現積極態度，在公平競爭與君子之爭中展現國民黨爭取重返執政，提升國家競爭力，弭平反民主亂象的企圖心。趙少康說，嚴格來講，不能算他今天宣布，因為上周他已經講過同樣的話，就是不排除爭取2024年總統，這些話都已經講過了，今天他就表態「爭取」，但不是他非得一定要選，如果他在國民黨內初選落敗，不會脫黨參選，「願賭服輸，要遵守遊戲規則。」趙少康表示，他目前不具參選黨主席的資格，因為黨中央可能要求具備入黨一年的時間限制，但他有資格參加2024年總統初選提名的資格。趙少康說，嚴格來講，他應該是「將爭取」，他希望爭取參選總統，但不知道最後是否可以獲得提名資格。趙少康說，人人都可以爭取參選總統，黨內很多人都有資格，所以他也爭取參選，並沒有要卡誰。如果他參選，未來會提出總統政見，第一個政見可望是兩岸政策，至於口號，則是Make Taiwan Great Again。在競選團隊與幹部人選方面，趙少康表示，他目前尚未挑選，時間還早，他只是先宣布自己的意願。至於蔡總統做得太爛，爛政績不是一天、兩天可以講完的，他會慢慢講。趙少康指出，良性競爭是好事，但是否會「槍打出頭鳥」？他認為有可能。這次他沒有找任何人事先討論，包括韓國瑜，之後也不會找任何人討論。爭取或爭取不到？到時候再說，但他認為自己有機會、有想法，可以讓台灣更偉大。趙少康說，未來他會諮詢很多人的專業意見，還有未來可能會遭到1450（網軍）的攻擊，所以他也會請小編來幫忙。他提早向大家宣布，因為現在距離總統選舉還有3年的時間，他因為沒有政治舞台，所以他要從現在起一點一點去講，慢慢去影響社會大眾。如果有人不喜歡他，罵就罵，他不怕大家罵，只怕大家都不討論他。趙少康說，就算他是帶動鯰魚效應，「我上次參選台北市長，就帶進很多市議員進來從政，相信這次也會一樣」，趙少康對此充滿自信。