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迎新年　農曆春節連假國道客運孝親專案優惠

記者黃守作／高雄報導

2021-02-08 19:05:48

▲農曆春節連假國道客運孝親專案優惠。(資料照／記者黃守作攝)
▲農曆春節連假國道客運孝親專案優惠。(資料照／記者黃守作攝)
公路總局高雄市區監理所所長陳崑山今(8)日表示，公路總局為迎接農曆春節連假即將來臨，自即日起，首度推出年滿65歲銀髮族春節特定期間疏運優惠措施，以阿羅哈客運為例，台北至高雄(2排椅)優惠價只要200元，歡迎年滿65歲的長輩多加利用。
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▲高雄市區監理所所長陳崑山說明農曆春節連假國道客運孝親專案優惠。(資料照／記者黃守作攝)
▲高雄市區監理所所長陳崑山說明農曆春節連假國道客運孝親專案優惠。(資料照／記者黃守作攝)
高雄市區監理所所長陳崑山指出，公路總局首度推出的國道客運孝親專案優惠，是以年滿65歲以上的銀髮族為主，除既有90條國道客運路線享平日優惠票價或原票價85折外，此一孝親專案是針對年滿65歲民眾，於110年2月8日至11日(除夕)搭乘國道客運北上路線、2月12日(初一)至14日(初三)搭乘南下路線，享實售半票5折優惠，以阿羅哈客運為例，台北至高雄(2排椅)優惠價只要200元。
陳崑山說，全球新冠肺炎疫情持續上升，為了提供民眾安全的大眾運輸及候車環境，讓旅客安心選擇搭乘，仍持續要求所轄客運業者確實落實場站與車輛清潔及消毒工作，務必做到乘車前量測乘客體溫、配戴口罩及消毒手部，輔以海報及廣播宣導民眾注意呼吸道衛生與咳嗽禮節。
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