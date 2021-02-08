迎新年 農曆春節連假國道客運孝親專案優惠
記者黃守作／高雄報導
2021-02-08 19:05:48
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高雄市區監理所所長陳崑山指出，公路總局首度推出的國道客運孝親專案優惠，是以年滿65歲以上的銀髮族為主，除既有90條國道客運路線享平日優惠票價或原票價85折外，此一孝親專案是針對年滿65歲民眾，於110年2月8日至11日(除夕)搭乘國道客運北上路線、2月12日(初一)至14日(初三)搭乘南下路線，享實售半票5折優惠，以阿羅哈客運為例，台北至高雄(2排椅)優惠價只要200元。陳崑山說，全球新冠肺炎疫情持續上升，為了提供民眾安全的大眾運輸及候車環境，讓旅客安心選擇搭乘，仍持續要求所轄客運業者確實落實場站與車輛清潔及消毒工作，務必做到乘車前量測乘客體溫、配戴口罩及消毒手部，輔以海報及廣播宣導民眾注意呼吸道衛生與咳嗽禮節。
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